台南市公告颱風警戒區 預防性撤離70人、15座橋梁封閉

因應小犬颱風來襲，台南市政府災害應變中心一級開設，晚間由市長黃偉哲主持第一次工作會報。根據最新氣象資訊，小犬颱風明日預估風力雨量達停班停課標準，市府在今日下午4時宣布明日停止上班上課。黃偉哲提醒大家務必做好防颱措施，留意最新氣象資訊，颱風影響期間非必要請勿外出，有任何需求請撥打1999市民服務專線，亦可利用「台南水情即時通」手機APP掌握最新情況。

市長黃偉哲表示，依據中央氣象署預測資料顯示，小犬颱風對台南市影響以強陣風為主，已請工務局、水利局、區公所及其他權管單位針對管轄的樹木務必加強綁牢固定，若有路樹傾倒等案件，應儘速搶修，維護道路交通安全。稍早傳出七股區龍山宮建醮4樓高首壇遭強風吹垮，黃偉哲已責成工務局針對民間大型廣告招牌、工地鷹架圍籬帆布、選舉看板等，通知相關權屬加強防颱措施。

此外，水利局已針對各雨水下水道、車行地下道排水設施、抽水站、水閘門等設施加強巡查，並請備妥移動式抽水機、油料等，以供緊急應變之用。環保局各清潔隊則待命協助清除樹木枝葉、垃圾等道路側溝雜物，並即時清理羅馬旗，避免影響道路交通安全。

由於目前各水庫蓄水量皆已超過8成或接近滿庫，市府已通知水庫管理單位南區水資源局、農田水利署嘉南農田管理處、自來水公司等水庫管理單位，如需調節性放水作業，適時利用災防告警細胞廣播服務及其他管道，及早通知河川沿岸民眾知悉。

台南市目前已公告劃定颱風警戒區，沿海地區易有長浪及強陣風，警察局、消防局對於民眾在堤岸或危險海域觀浪、遊憩、逗留等行為，將加強勸導及勸離，請民眾注意自身安全並配合相關規定。另基於防災考量，外籍漁船及漁工將同意給予上岸進行人道安置作業。

因應小犬颱風截至今日下午5點20分，台南市預防性撤離疏散2區4里70人（龍崎區1人，東山區69人）；橋梁預警性封閉共15座，有永康區鹽水溪過水便橋，鹽水區急水溪下林過水便橋，白河區慈明橋、頭前溪橋旁南86路段、甘宅橋、 165線旁善主公廟旁便橋、仙草里南98線慈光橋、河東里內洲橋、六溪里南97線旁過水路橋，麻豆區清水橋，新營區土庫過水便橋、南興過水便橋、舊廍過水橋、鐵線1過水便橋、鐵線2過水便橋。