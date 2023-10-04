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小犬來襲日加賀市長訪南市石門國小 要促成姊妹校締結

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
日本加賀市長宮元陸今天下午造訪台南市石門國小，與師生合照，留下珍貴交流畫面。記者鄭惠仁／攝影
日本加賀市長宮元陸今天下午造訪台南市石門國小，與師生合照，留下珍貴交流畫面。記者鄭惠仁／攝影

台南市與日本加賀市締結友好都市協定10年，兩市教育交流頻繁，今加賀市長宮元陸及多名市議員來訪，下午造訪石門國小，教育局主任秘書楊智雄與校長劉珍琳、家長會長施任青率師生手持兩國國旗熱情相迎，希望透過雙方交流，為未來與加賀市國小締結姊妹校奠定契機。

來訪的除加賀市長宮元陸，還有市議會議長稲垣清、副議長辰川志、石川縣議會議員髙辻󠄀伸行等19人。校長劉珍琳表示，石門國小建於1900年，有豐富的文史內涵，是16世紀荷治時期海陸交界處的荷蘭教堂，也是日本時代的天妃宮舊址，是安平最具歷史指標意義的學校。

校方準備中日文雙語影片，介紹在地豐富的文史特色課程與多元社團，說明學校在各項賽事獲獎無數，為「適性揚才」辦學目標所做的努力。劉珍琳說，期待未來能和加賀市學校交流，讓石門孩子認識加賀市不同學校的特色，增加國際視野，同時也讓加賀市學校能了解石門國小，分享課程資訊，互相學習成長。

加賀市長宮元表示，一進石門館看到校友捐贈日文「少年抱大志」非常感動，而小朋友熱情的迎接，加上戰鼓的表演深刻體會台南的熱情。他說，兩市有很深厚的淵源，每年的ReBoRAVE比賽也讓交流更頻繁，回去後當盡力促成石門國小與加賀市國小締結姊妹校。

教育局長楊智雄說，石門國小發展在地特色課程，將安平的文史記憶傳承予下一代，用「在地文化」和世界做朋友，充分展現全球在地化的精神；近年更致力推動器人課程，年初獲得FIRST Explore台灣選拔賽的「程式設計獎」，處處可見石門國小在人文、科技與國際教育的努力。

學生吳家稹表示，參加此活動是難得的經驗，希望能結交日本的好朋友。家長品玥媽媽感謝學校及家長會，讓石門的孩子有機會參與這次文化交流，加深入了解不同的文化，並提升國際觀。

劉珍琳帶領貴賓參訪校園特色景點，包括校友郭治華總經理捐贈的鋼雕劍獅、校友林山泉先生捐贈的春風化雨石雕、及南市唯一5人制人工足球場場地等，最後贈送紀念品及伴手禮，為活動畫下完美句點。

日本加賀市長宮元陸今天下午造訪台南市石門國小，受到親師生熱烈歡迎。記者鄭惠仁／攝影
日本加賀市長宮元陸今天下午造訪台南市石門國小，受到親師生熱烈歡迎。記者鄭惠仁／攝影
日本加賀市長宮元陸（右二）今天下午造訪台南市石門國小，教育局主任秘書楊智雄（右一）與校長劉珍琳（右三）贈送紀念品與伴手禮。記者鄭惠仁／攝影
日本加賀市長宮元陸（右二）今天下午造訪台南市石門國小，教育局主任秘書楊智雄（右一）與校長劉珍琳（右三）贈送紀念品與伴手禮。記者鄭惠仁／攝影

石門 日本 日文

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