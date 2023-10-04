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影／小犬颱風來勢洶洶 台南市某大樓外牆磁磚掉落

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導
小犬颱風來勢洶洶，台南市府前路二段某大樓5樓及6樓外牆磁磚，疑受不了強風吹襲，今天傍晚掉落路面，員警封閉相關車道，展開交管疏導交通。記者黃宣翰／翻攝
小犬颱風來勢洶洶，台南市府前路二段某大樓5樓及6樓外牆磁磚，疑受不了強風吹襲，今天傍晚掉落路面，員警封閉相關車道，展開交管疏導交通。記者黃宣翰／翻攝

小犬颱風來勢洶洶，台南市府前路二段某大樓5樓及6樓外牆磁磚，疑受不了被強風吹襲，今天傍晚5點30分掉落路面，沒有砸到往來人車，轄區台南市警二分局員警接獲報案後，封閉相關車道，展開交管疏導交通。

台南市警二分局中正派出所員警，今天傍晚5點30分接獲報案，位於中西區府前路二段來亞大樓外牆磁磚掉落，巡佐劉昱成率警員盧季武、周韋佑等人擺設三角錐管制交通，封閉大智街府前至尊王路段南向北車道及2側，在派員指揮疏導交通。

警方並聯絡大樓所有權人設法移除掉落磁磚，並擇期整修，以免磁磚再掉落，傷及往來路人。

小犬颱風侵台， 台南市政府今天下午4點宣布明天停班停課。市府表示，根據最新氣象資訊，小犬颱風預估風力雨量達停班停課標準，明日停止上班上課。提醒市民朋友，務必做好防颱措施，留意最新氣象資訊，颱風影響期間非必要請勿外出，有任何需求請撥打1999市民服務專線，亦可利用「台南水情即時通」手機APP掌握最新情況。

小犬颱風 台南

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