快訊

不斷更新／台東、連江宣布放颱風假 9縣市明日停班課

2023年諾貝爾化學獎得主出爐 3學者共獲殊榮

亞運籃球／守不住「約旦Kobe」 中華隊落銅牌戰

「黑琵天堂」成龍濕地藝術饗宴將登場 水泥灰環保杯墊集點免費送

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣成龍濕地是黑面琵鷺天堂，被列為國家重要濕地，近年經藝術家設計「種子」、「青色回游」、「鳥翼」、「籠」等裝置藝術，加上縣府文化觀光處舉辦「流動藝術響宴」打響知名度。記者陳苡葳／攝影
雲林縣成龍濕地是黑面琵鷺天堂，被列為國家重要濕地，近年經藝術家設計「種子」、「青色回游」、「鳥翼」、「籠」等裝置藝術，加上縣府文化觀光處舉辦「流動藝術響宴」打響知名度。記者陳苡葳／攝影

雲林縣成龍濕地是黑面琵鷺天堂，被列為國家重要濕地，近年經藝術家設計「種子」等裝置藝術，加上縣府文化觀光處舉辦流動藝術響宴打響知名度，縣長張麗善今天宣布今年活動10月14、15日登場，包括太日樂集、森森不息街頭劇場、鳳武薪傳西螺鳳山館等演出團隊融入特技、武術及合唱，在無視覺遮蔽的水上舞台展演，呈現偏鄉漁村的希望與重生。

縣府文化觀光處長陳璧君說，成龍濕地原本為可耕地，因地層下陷、海水倒灌影響廢耕，漸變成生態豐富的自然濕地，吸引黑面琵鷺及小燕鷗、紅隼等鳥類棲息，相映落日餘暉，景致美不勝收。

張麗善說，成龍濕地與其他濕地不同，濕地與村落居民共生共存，居民守護自己居住的濕地，由下而上影響民間團體、地方政府與中央機構，大眾極力以生態保育、藝文扎根、向海洋學習等方向極力維護，流動藝術饗宴即是縣府在疫情期間策畫的感官體驗活動，以自然景色結合戶外表演，達到防疫及藝術賞析雙重目的。

張麗善表示，主打沈浸式演出型態是雲林縣突破劇場舞台框架的創舉，從主題《綻放》到《洄光》至今年的《希望與重生》，展演方式都與成龍濕地環環相扣，透過表演者、藝術裝置傳達自然生態和漁村生命力的強大，此次由藝術總監張呈遠創作全新劇碼《水之三態─流水、狂浪、雲起》刻畫成龍村的生活，在水上舞台展演，藉夕陽倒影及武棍水花交錯，呈現大自然的壯闊，聲光效果有別以往。

張麗善說，這次也邀秝木工作室創作紀念杯墊，以水泥為基底，加入口湖鄉蚵殼細粉再製底部止滑面，原始質地又不失美感，活動期間消費集滿5點即可獲贈1個，數量有限，換完為止。

縣內街頭藝人、表演團隊將在種子舞台區演出，知名藝術家陳玄茂也會現場創作，創藝市集則與雲林創意設計中心合作，邀約文創業者、胖卡餐車進駐，展示文創品及販售小食。

雲林縣2023流動藝術饗宴活動於10月14、15日下午1點半在口湖鄉成龍濕地登場。圖／雲林縣政府提供
雲林縣2023流動藝術饗宴活動於10月14、15日下午1點半在口湖鄉成龍濕地登場。圖／雲林縣政府提供
雲林縣2023流動藝術饗宴活動於10月14、15日下午1點半在口湖鄉成龍濕地登場。圖／雲林縣政府提供
雲林縣2023流動藝術饗宴活動於10月14、15日下午1點半在口湖鄉成龍濕地登場。圖／雲林縣政府提供
由台灣環境藝術家李蕢至創作的「種子」裝置藝術是口湖成龍濕地著名的水上展品之一，相映落日餘暉，景致美不勝收。圖／雲林縣政府提供
由台灣環境藝術家李蕢至創作的「種子」裝置藝術是口湖成龍濕地著名的水上展品之一，相映落日餘暉，景致美不勝收。圖／雲林縣政府提供
雲林縣成龍濕地是黑面琵鷺天堂，被列為國家重要溼地之一，近年經藝術家設計「種子」、「青色回游」、「鳥翼」、「籠」等裝置藝術，加上縣府文化觀光處舉辦「流動藝術響宴」打響知名度。記者陳苡葳／攝影
雲林縣成龍濕地是黑面琵鷺天堂，被列為國家重要溼地之一，近年經藝術家設計「種子」、「青色回游」、「鳥翼」、「籠」等裝置藝術，加上縣府文化觀光處舉辦「流動藝術響宴」打響知名度。記者陳苡葳／攝影
雲林縣2023流動藝術饗宴活動於10月14、15日下午1點半在口湖鄉成龍濕地登場，太日樂集等團隊將登上無遮蔽的水上舞台演出。圖／雲林縣政府提供
雲林縣2023流動藝術饗宴活動於10月14、15日下午1點半在口湖鄉成龍濕地登場，太日樂集等團隊將登上無遮蔽的水上舞台演出。圖／雲林縣政府提供
秝木工作室為2023流動藝術饗宴創作紀念杯墊，以水泥為基底，加入口湖鄉蚵殼細粉再製底部止滑面，原始質地又不失美感，10月14至15日活動期間消費集滿5點即可獲贈1個。記者陳苡葳／攝影
秝木工作室為2023流動藝術饗宴創作紀念杯墊，以水泥為基底，加入口湖鄉蚵殼細粉再製底部止滑面，原始質地又不失美感，10月14至15日活動期間消費集滿5點即可獲贈1個。記者陳苡葳／攝影
秝木工作室為2023流動藝術饗宴創作紀念杯墊，以水泥為基底，加入口湖鄉蚵殼細粉再製底部止滑面，原始質地又不失美感，10月14至15日活動期間消費集滿5點即可獲贈1個。記者陳苡葳／攝影
秝木工作室為2023流動藝術饗宴創作紀念杯墊，以水泥為基底，加入口湖鄉蚵殼細粉再製底部止滑面，原始質地又不失美感，10月14至15日活動期間消費集滿5點即可獲贈1個。記者陳苡葳／攝影
雲林縣2023流動藝術饗宴活動於10月14、15日下午1點半在口湖鄉成龍濕地登場，太日樂集等團隊將登上無遮蔽的水上舞台演出。記者陳苡葳／攝影
雲林縣2023流動藝術饗宴活動於10月14、15日下午1點半在口湖鄉成龍濕地登場，太日樂集等團隊將登上無遮蔽的水上舞台演出。記者陳苡葳／攝影

濕地 張麗善 舞台

延伸閱讀

影／小犬颱風來襲 雲林沿海8級強風、縣府列32處危險區域

好油翻車 民進黨：藍白暗黑網軍大現形

蔡易餘指「Linbay好油」為雲林張家服務 張麗善親回應

「Linbay好油」疑自導自演恐嚇案 張麗善：不智且惡劣

相關新聞

小犬颱風來了！官田職訓中心樹倒壓兩車

小犬颱風直撲南台，台南市下午宣布明天（5日）停止上班上課，強勁的風勢已經讓南市出現零星災情，位於官田工業區內的職訓中心傳...

雲林今晚停班停課 若瑟夜診暫停、中國北港附醫照常看診

雲林縣今天晚上6點至12點停班停課，虎尾若瑟醫院公告今晚夜診停診、急診照常，中國醫藥大學北港附設醫院則皆照常看診；縣府表...

打造酪農產業特色 台南柳營牛奶節將登場

2023台南柳營牛奶節本月15日將在德元埤荷蘭村登場，活動結合健走及歌唱比賽等活動，邀請各地遊客屆時來柳營共襄盛舉。

緬懷陳永興建築師貢獻 地方贈書百本予家人

緬懷知名建築師陳永興對地方重大貢獻，查畝營文史觀光發展協會創會理事長劉桂妙與後壁區長陳玉惠今前往後壁土溝水牛建築師事務所...

小犬明清晨登陸台南5日停班課 各大醫院公布門診訊息

颱風小犬預計明天清晨從台東至恆春一帶登陸，台南市政府宣布5日停班停課，但民眾仍然有看診需求。成大醫院、奇美醫院明天門診停...

「黑琵天堂」成龍濕地藝術饗宴將登場 水泥灰環保杯墊集點免費送

雲林縣成龍濕地是黑面琵鷺天堂，被列為國家重要濕地，近年經藝術家設計「種子」等裝置藝術，加上縣府文化觀光處舉辦流動藝術響宴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。