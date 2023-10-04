「黑琵天堂」成龍濕地藝術饗宴將登場 水泥灰環保杯墊集點免費送

雲林縣成龍濕地是黑面琵鷺天堂，被列為國家重要濕地，近年經藝術家設計「種子」等裝置藝術，加上縣府文化觀光處舉辦流動藝術響宴打響知名度，縣長張麗善今天宣布今年活動10月14、15日登場，包括太日樂集、森森不息街頭劇場、鳳武薪傳西螺鳳山館等演出團隊融入特技、武術及合唱，在無視覺遮蔽的水上舞台展演，呈現偏鄉漁村的希望與重生。

縣府文化觀光處長陳璧君說，成龍濕地原本為可耕地，因地層下陷、海水倒灌影響廢耕，漸變成生態豐富的自然濕地，吸引黑面琵鷺及小燕鷗、紅隼等鳥類棲息，相映落日餘暉，景致美不勝收。

張麗善說，成龍濕地與其他濕地不同，濕地與村落居民共生共存，居民守護自己居住的濕地，由下而上影響民間團體、地方政府與中央機構，大眾極力以生態保育、藝文扎根、向海洋學習等方向極力維護，流動藝術饗宴即是縣府在疫情期間策畫的感官體驗活動，以自然景色結合戶外表演，達到防疫及藝術賞析雙重目的。

張麗善表示，主打沈浸式演出型態是雲林縣突破劇場舞台框架的創舉，從主題《綻放》到《洄光》至今年的《希望與重生》，展演方式都與成龍濕地環環相扣，透過表演者、藝術裝置傳達自然生態和漁村生命力的強大，此次由藝術總監張呈遠創作全新劇碼《水之三態─流水、狂浪、雲起》刻畫成龍村的生活，在水上舞台展演，藉夕陽倒影及武棍水花交錯，呈現大自然的壯闊，聲光效果有別以往。

張麗善說，這次也邀秝木工作室創作紀念杯墊，以水泥為基底，加入口湖鄉蚵殼細粉再製底部止滑面，原始質地又不失美感，活動期間消費集滿5點即可獲贈1個，數量有限，換完為止。