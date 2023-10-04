為加護病房患者集氣！柳營奇美推粉彩繪畫背後有洋蔥

台南柳營奇美醫院護理師推粉彩繪畫，為加護病房患者營造正能量，從鬼門關前救回來的李先生今分享住院創作點滴，看到一路鼓勵他的妻子，深情相擁告白「我愛妳」，讓在場醫護人員為之動容。

柳營奇美醫院今舉行「I_see_you藝起陪伴守護愛，迎向生命的光彩」記者會，分享醫院加護病房護理師黃綵澐用粉彩畫藝術來照護病人。

黃綵澐說，南丁格爾有一段名言「護理是一門科學，也是一門藝術」，在臨床照護病人多年，感受藝術是溝通媒介，因此推動「粉彩畫作」，在照護中探索病人生命歷程故事，帶領他們用指尖的溫度彩繪內心世界，尋覓靈魂深處，減輕不適及自我療癒。

患者也能利用平板或電腦，選擇自己喜好的音樂、電影或新聞頻道，掌握社會時事動態，不因處在加護病房而與外界隔離，並協助其漸進式下床活動，感受腳踏實地喜悅。

59歲機車行老闆李先生因發燒診斷為急性肺炎，使用葉克膜等多項維生設備，前後在加護病房住了1個多月才甦醒，甫中秋前夕出院，目前持續休養中，今也由妻子陪伴到場感謝醫院用心照顧，也分享在住院期間創作的「我的老婆」大月亮作品，當時就是希望能秋節返家團圓，終於開心盼到了。

李先生談到住院點滴心情轉折，在眾人面前也大方向妻子示愛，夫妻倆相擁，鶼鰈情深，更令人動容。

急性呼吸照護病房護理長張蕙如說，李先生的妻子見當時先生全身插滿管子，病況危急，害怕接到醫院電話或加護病房開門的剎那，擔憂是否會傳來噩耗，甚至一度不捨丈夫受病痛折磨，簽署不施行心肺復甦術同意書，所幸最後幸運穿越死亡的幽谷。