西螺七崁路跑推限量版七龍珠完賽禮 名額有限、手刀快搶

為推廣雲林西螺七崁武術，雲林縣去年發起西螺七崁路跑活動，要利用7年時間，跑遍七崁，參賽民眾每完成一次賽程即可獲得一顆龍珠，七年都參賽即可完成七龍珠蒐集，今年路跑活動進入到二崁，將於10月22日在西螺鎮開跑，今天中午開放報名，額滿為止。

七崁武術是清朝年間，雲林縣西螺、二崙、崙背等聚落居民習武聯防衍生的文化，縣議員李明哲表示，雲林縣透過一年一度的路跑來推廣七崁武術，延續去年的頭崁路跑活動，今年二崁路跑將起跑，起點為西螺森活武樹公園，

李明哲表示，參賽民眾每參與完成一崁賽事，就可獲得一顆漂亮龍珠的完賽禮，七崁路跑都完成後，即可獲得七顆龍珠與紀念品，考量去年很多民眾來不及報名參加，七年路跑賽事完成後，會額外加碼第八場七崁路跑，讓民眾可以蒐集到獨特的七龍珠紀念品。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是武術的故鄉，縣府希望武術能夠繼續發揚光大，會全力支持相關活動，七崁路跑活動非常難得，要利用7到8年時間，讓各地民眾對七崁武術有更深入的認識，還能拿到獨特的龍珠紀念品，名額有限，呼籲喜歡參與路跑的民眾，不要錯過這麼好的機會。

西螺七崁路跑-來去二崁活動分為三組，包括休閒組4K有1200名額、挑戰組9K有600名額及半馬組21K有600名額，今年完賽禮有涼感巾、環保提袋、完賽獎牌、還有獨一無二的二崁龍珠、以及西螺名產醬油禮盒。

今年活動延續去年活動紀錄，不收任何費用，預計10月4日（今日）中午12時開放報名，額滿為止。欲報名請點此處至官網。