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技藝傳愛！大台南工會做工行善10年 修繕弱勢房屋224戶

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大台南總工會是「做工行善」的幕後推手，市長黃偉哲頒發「技藝傳愛」匾額。圖／台南市政府提供
大台南總工會是「做工行善」的幕後推手，市長黃偉哲頒發「技藝傳愛」匾額。圖／台南市政府提供

台南總工會各會員發揮愛心成立「做工行善團」，對幫助社會上弱勢族群具重大貢獻，從2013年起持續協助修繕「有情有疼心的厝」，至今已累積224戶，市長黃偉哲頒發「技藝傳愛」匾額，祝賀做工行善十周年，同時感謝大台南總工會及「做工行善團」長期幫助弱勢勞工家庭改善居住環境，實現「希望家園」的願景。

黃偉哲表示，各工會夥伴犧牲假期，配合市府物資免費幫弱勢民眾修繕，讓原本不堪居住的房屋，經過巧手變成實用且溫暖的家，工會夥伴人飢己飢，人溺己溺的大愛精神，值得大家致上崇高的敬意跟謝意。

勞工局表示，大台南總工會目前會員工會數有201家，其使命為「增進智能、改善生活，保障勞工權益；創造就業、發展事業，提升經濟福祉」，目前是大台南區最具規模的總工會，市長黃偉哲親頒第29屆理事、監事幹部授證典禮。

大台南總工會理事長鄭山林表示，總工會在台南市政府的輔導下、積極投入人才培育任務、更得到勞動部勞動力發展署TTQS評核、全國唯一工會連續11年金牌及2013年榮獲國家人才發展獎，也是目前全國唯一總工會籌組的安衛家族，並曾在2022年榮獲勞動部職安署頒發（希望家園安衛家族核心企業）奬牌給予肯定，未來將與南市府繼續攜手合作。

大台南總工會是「做工行善」的幕後推手，市長黃偉哲頒獎給幹部表達感謝。圖／台南市政府提供
大台南總工會是「做工行善」的幕後推手，市長黃偉哲頒獎給幹部表達感謝。圖／台南市政府提供
大台南總工會第29屆理事、監事幹部授證典禮。圖／台南市政府提供
大台南總工會第29屆理事、監事幹部授證典禮。圖／台南市政府提供
大台南總工會是「做工行善」的幕後推手，市長黃偉哲頒獎給幹部表達感謝。圖／台南市政府提供
大台南總工會是「做工行善」的幕後推手，市長黃偉哲頒獎給幹部表達感謝。圖／台南市政府提供

台南 黃偉哲 愛心

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