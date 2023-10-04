嘉市都更調查 辦分區座談

嘉義市鐵路高架化預定後年底通車，市府啟動第1期都市更新及危老重建計畫，涵蓋嘉義車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭地區，都更採自主更新，原定8月完成問卷調查，不過傳出有調查人員被誤認詐騙、加上部分居民年老而延誤。市府表示，將改辦分區小型座談會，預計年底前完成調查。

市府都發處解釋，調查居民意願過程，部分調查員身上戴證件卻被誤認為詐騙集團，因而遭拒答，另部分居民年邁，子女在外工作，無法完成問卷，但依都更規定，自主都更居民同意比例須達80%，危老重建則要居民全部同意。

都發處表示，目前發出1300份問卷，回收問卷有更新意願者占76.29%，為提升回收率，9月起分區辦理6場小型座談會，第1場9月27日已在聖安宮舉行，20多名地主參加，部分地主表達有危老重建及都市更新意願。

議員鄭光宏說，肯定市府採小型座談會、加強與居民說明溝通做法，有望提高居民同意都更比例也加速辦理，車站以西都更區建物大多老舊、小巷弄多，利用鐵路高架化是都市重新調整發展契機。第1期都更範圍含北興陸橋以南、嘉雄陸橋以北，博愛路2段以東，西以車站專用區為界，面積約19公頃，包括大部分後驛里及部分慶安里、福全里。