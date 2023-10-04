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首座農業健康中心 雲林揭牌

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
農業部和台大雲林分院合作設立國內首座「農業環境與職業健康中心」，昨天揭牌。記者蔡維斌／攝影
農業部和台大雲林分院合作設立國內首座「農業環境與職業健康中心」，昨天揭牌。記者蔡維斌／攝影

雲林是國內大糧倉，農業部和台大雲林分院合作創設國內首座「農業環境與職業健康中心」，由台大跨科醫師組成醫療團隊，對於務農最常造成的腰椎等傷病專責治療、復健。農業部政次陳添壽昨天揭牌，院方表示，提供農民一條龍醫療服務。

中心主任李念偉說，提供農民職業傷病的預防、診斷治療、復工及職災權益諮詢等服務，並以發展精準農業環境職業醫學為目標，建置台灣農民職業健康世代研究平台，透過長期追蹤農業工作者健康、工作樣態，建立農民族群的生物檢體及疾病盛行率資料庫、環境職業暴露指標資料庫，以促進農業職業安全衛生體系發展。

李念偉舉例，務農近40年的63歲曾姓農婦被診斷為雙側膝關節炎，無法工作經濟受困，轉介至環境及職業醫學科，由專業團隊赴農作現場訪視並開立評估報告書，協助申請相關職業傷病保險給付及醫療給付，讓她安心接受治療。

陳添壽、雲林副縣長謝淑亞台大醫院長吳明賢、立委劉建國等人昨在台大雲林分院虎尾院區揭牌，陳添壽說，沒有健康就沒有農民，沒有農民就沒有農業，很高興台大願當領頭羊一起守護農民健康。

劉建國指出，5年前推動農民職業災害保險時，認為農民理當和勞工一樣要有專責醫療機構，感謝台大雲林分院承接起責任，農業部未來連續3年每年挹注600萬元當醫療補助。

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