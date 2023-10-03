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非六都唯一獲獎 雲林虎尾立體停車場獲金安獎

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
第17屆推動職業安全衛生優良工程金安獎昨公布得獎名單，雲林縣政府以「虎尾鎮公安路立體停車場新建工程」獲得公共工程組佳作。圖／雲林縣政府提供
第17屆推動職業安全衛生優良工程金安獎昨公布得獎名單，雲林縣政府以「虎尾鎮公安路立體停車場新建工程」獲得公共工程組佳作。圖／雲林縣政府提供

第17屆推動職業安全衛生優良工程金安獎昨公布得獎名單，雲林縣政府以「虎尾鎮公安路立體停車場新建工程」獲得公共工程組佳作，是非六都島內唯一獲獎的地方政府，該工程斥資6.3億元，預計明年一月完工，可提供326格汽機車停車位。

雲林縣府工務處長汪令堯表示，虎尾鎮公安路立體停車場新建工程是為解決虎尾鎮人口快速成長、停車位供不應求而興建，工程經費6.3億元由中央補助、地方自籌部分經費，配合多用途使用，預計新建地下一層、地上六層，其中1、2樓作為商場使用。

公安路立體停車場2020年3月開工，目前進度已達8成，預計明年一月完工，因為位於虎尾鎮蛋黃區，從計畫開始，就被列為重點案件，縣長張麗善表示，「安全第一，災害歸零」、「逐年減災，杜絕災害」是安全衛生管理員則的最高目標，她上任後要求公共工程廠商確實遵守，定期舉辦課程講習，達到杜絕災害的成果。

公安路立體停車場設計監造單位是謝舒惠建築師事務所，施工廠商為義力營造股份有限公司、佳群機電工程有限公司及致邦空調工程有限公司，張麗善感謝廠商的努力，尤其建築類工項繁雜，要維持良好的工作環境，獲得國家級委員認同實屬不易。

第17屆推動職業安全衛生優良工程金安獎昨公布得獎名單，雲林縣政府以「虎尾鎮公安路立體停車場新建工程」獲得公共工程組佳作。圖／雲林縣政府提供
第17屆推動職業安全衛生優良工程金安獎昨公布得獎名單，雲林縣政府以「虎尾鎮公安路立體停車場新建工程」獲得公共工程組佳作。圖／雲林縣政府提供

公安 停車場 建築師

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