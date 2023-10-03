嘉縣消防能量嚴重不足 蔡易餘要求消防署通盤檢討

上個月10日嘉義縣豪雨造成縣市交界永欽2號橋至台82線快速道路中和交流道路段，嚴重淹水，造成老夫妻溺斃憾事，第一線人力不足引起關注；立委蔡易餘昨天質詢消防署長蕭煥章，提出縣內水上分隊一日僅6人上班，人力不足，未來水上南靖工業區開發，分隊業務量勢必大增，要求增加編制員額，及考量成立新分隊的機會。

蔡易餘表示，水上分隊每天上班6個人，每月190件救護（不含支援）、每年140件火警，是全嘉義縣最多，未來再加上水上南靖、中埔公館兩大產業園區的開發，水上鄉又是僅次於民雄鄉是嘉義第二多人口鄉鎮，水上分隊消防業務量大增，救援人力嚴重不足。

根據去年資料統計，鄰近分隊支援水上分隊件數，三和分隊支援救護241件、太保分隊支援救護162件、鹿草分隊支援救護87件及鄰近分隊支援水上分隊的火警件數44件。

蔡易餘建議，內政部及消防署一定要提升嘉義縣消防整體能量，讓水上分隊補足人力，增加編制員額，以及考量成立新分隊的機會，降低鄰近分隊支援的次數，救災救護就能快速抵達，減少憾事的發生。

消防署長蕭煥章表示，據統計資料嘉義縣未來幾年內編制跟預算會增加，縣府已經在面對要怎麼擴編人力，在擴編人力以後，中央的訓練能量當然會跟上，至於水上分隊在地方服勤上是個兩難。

蕭煥章說，多一個分隊據點，廳舍可能就要八千萬，再派一個分隊人力進去，怎麼擴編再整個人力分散下去，這部分要由縣府整個通盤考量，比如水上需求高，那是不是增加量能，而不是一下子考慮新設分隊，會跟縣府討論面對水上分隊問題，用什麼方式是最好的結果。

嘉縣消防局長蔡建安表示，水上鄉地形屬長條狀，加上國道1及82東西向及省道等交通要道，就水上分隊目前人員16人，相對勤務繁雜，加上未來南靖工業區開發，人力有落差，立委蔡易餘提出增設分隊的部分會納入考量，依目前勤務制度因素，將優先增派水上分隊隊員。