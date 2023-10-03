台南「路平」不到半年又開挖 民代痛心：市民觀感很差

台南市府前路完成路平專案舖平不到半年又開挖，市議員林依婷上午在議會工務局業務質詢時痛斥是怎麼回事？工務局說是發現有小洞開挖要查有無掏空，但這路段屬安平五期重劃區，之前修補五次，年初至今就發生3次天坑，難道沒前兆嗎？要求工務局和水利局落實橫向通報平台，避免道路剛舖平又開挖，令人痛心。

工務局代理局長陳世仁表示，年初設計時是沒有掏空和修補痕跡，因在地底下的問題要提前發現很不容易，路面發現有小洞才會開挖調查，工務和水利也有進行橫向通報平台，但初步有的只能用目測，對於議員意見會再加強檢討。

林依婷表示，她固定巡視選區內的路平專案道路，府前路在年初才花3千多萬元完成路平，依規定3年內禁挖，昨天遭開挖令人傻眼，工務局雖有難言之隱，但因為近來安平五期（民國70年的重劃區）時不時有大小天坑，她還協助了兩起國賠案件；工務局發現府前路有明顯凹陷，推測是地底下的路基遭掏空，為了避險才決定開挖找出下陷原因。

林依婷說，路平專案明令在施作驗收完畢的3年內禁止開挖，用意是為了整合各家管線單位，在路平施作以前提早規畫整修、汰換等工程，不要等路都鋪好了又來挖挖補補，不只是破壞既有完整的路面，也造成市民對於公共工程的不信任。

林依婷說，若遇到一些緊急的狀況有必要進行開挖的時候，也不該拘泥於硬性規定，但務必保證事後的重鋪要以同樣路平專案的規格進行，大面積鋪設並讓新舊鋪面的高低差低於6毫米內，必須像沒有被挖過一樣。