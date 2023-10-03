快訊

中間人要求「口交試鏡」！A&F前執行長遭控大淫魔 性剝削多名年輕男子

國道客運連假搭乘率回不去 多條長途路線恐不續營

Google搜尋壟斷市場 微軟CEO不滿1動作「蘋果也有責任」

秋節連假各地國旅訂房率不佳 嘉義市國慶連假訂房大爆發原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國慶連假，嘉義市府重磅活動接力連發，首發秋節夜光纖影舞開幕就吸客13萬人次。圖／嘉市府提供
國慶連假，嘉義市府重磅活動接力連發，首發秋節夜光纖影舞開幕就吸客13萬人次。圖／嘉市府提供

秋節連假結束，交通部觀光署統計，秋節訂房率不到50%，創今年連假最低。即將到來的國慶連假，嘉義市府重磅活動接力連發，首發秋節夜光纖影舞開幕就吸客13萬人次，接續7、8日周休「粉紅超跑」白沙屯媽祖，首度來嘉市贊境， 將吸引各地香客遊客來嘉，宗教觀光效應，嘉市旅館公會理事長李啟光說，國慶連假飯店訂房率超過8成。

觀光署說，秋節連假訂房率低，主因是中秋節，多數人選擇回家團聚，加上國旅房價漲幅大，7、8月暑假，許多人報復性出國，已經花掉一筆費用。

嘉市府拚光輝10月觀光，吸引各地民眾來嘉消費旅遊，規畫系列大型活動，其中光織影舞光影藝術展，秋節夜領跑登場，點亮北香湖夜空，開幕吸引13萬人次參訪；接續7日，白沙屯媽祖首度來嘉市贊境，邀約民眾「緣份香隨」。

7日晚間，首場多元文化音樂會「嘉城新浪音樂節」將在中央廣場登場，邀集印尼、越南歌手跨海來台演唱，結合異國美食市集，帶來聽另；8、9日搖滾音樂祭諸羅搖滾」也將在文創園區熱血登場，重磅活動夢幻聯動。

10月接連大型活動，還有白沙屯媽祖來嘉贊境，市府舉辦購物節抽獎活動，接近尾聲，吸引媽祖信徒及各地遊客，嘉市旅館公會理事長李啟光說，國慶連假飯店訂房率超過8成，觀光熱潮可期。

市府觀光新聞處說，合法旅館共79家，房間數5047間，市區大多觀光景點屬開放空間，每年統計觀光旅遊人次，參考住宿人次，以每年住宿人次150萬至170萬不等，以每5名觀光客有1人在嘉市過夜估算，嘉市每年約750至850萬觀光人次，疫後國內外觀光人數會再增加。

7、8日周休「粉紅超跑」白沙屯媽祖首度來嘉市贊境。圖／嘉市府提供
7、8日周休「粉紅超跑」白沙屯媽祖首度來嘉市贊境。圖／嘉市府提供

白沙屯媽祖 連假 訂房

延伸閱讀

裕隆城中秋交通壅塞 新北要求業者國慶連假改進

桃園國慶旗海飄揚 市府大樓掛巨幅國旗超壯觀

去日本比國旅便宜？ 他曬兩大一小七天開銷喊「別騙外行人」

中秋連假國道肇事件數略增1% 連假收假日169件最高

相關新聞

立委控電廠少給回饋金 市府：協助溝通

台南山上區居民長期不滿森霸電廠的回饋機制，立委陳亭妃昨天指控森霸沒有依照計畫睦鄰回饋提撥回饋金，20年來少給地方回饋金約...

「好油」恐嚇事件自導自演 農業部政次陳添壽：不應該啦！

網路知名粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘日前稱因質疑進口蛋而遭人恐嚇，經桃園地檢署調查後疑是自導自演；農業部政務...

秋節連假各地國旅訂房率不佳 嘉義市國慶連假訂房大爆發原因曝

秋節連假結束，交通部觀光署統計，秋節訂房率不到50%，創今年連假最低。即將到來的國慶連假，嘉義市府重磅活動接力連發，首發...

嘉市鐵路高架化都市更新調查員被誤為詐騙拒答 作業延遲原因曝

嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，因大多私有...

小犬颱風來亂！七股龍山宮睽違46年將建醮 人仰馬翻

台南七股龍山宮睽違46年日來忙第三次建醮醮典，「小犬」颱風逼近，廟方人仰馬翻忙應變，直歎這個颱風來的真的不是時候。

左轉、直行爭道 台南6路口將改善

3歲女童5月過馬路遭轉彎擦撞身亡後，台南市政府除了目標年底優化100個路口，市府指出，另涉及「整體路段」的改善計畫盼中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。