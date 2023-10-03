秋節連假各地國旅訂房率不佳 嘉義市國慶連假訂房大爆發原因曝

秋節連假結束，交通部觀光署統計，秋節訂房率不到50%，創今年連假最低。即將到來的國慶連假，嘉義市府重磅活動接力連發，首發秋節夜光纖影舞開幕就吸客13萬人次，接續7、8日周休「粉紅超跑」白沙屯媽祖，首度來嘉市贊境， 將吸引各地香客遊客來嘉，宗教觀光效應，嘉市旅館公會理事長李啟光說，國慶連假飯店訂房率超過8成。

觀光署說，秋節連假訂房率低，主因是中秋節，多數人選擇回家團聚，加上國旅房價漲幅大，7、8月暑假，許多人報復性出國，已經花掉一筆費用。

嘉市府拚光輝10月觀光，吸引各地民眾來嘉消費旅遊，規畫系列大型活動，其中光織影舞光影藝術展，秋節夜領跑登場，點亮北香湖夜空，開幕吸引13萬人次參訪；接續7日，白沙屯媽祖首度來嘉市贊境，邀約民眾「緣份香隨」。

7日晚間，首場多元文化音樂會「嘉城新浪音樂節」將在中央廣場登場，邀集印尼、越南歌手跨海來台演唱，結合異國美食市集，帶來聽另；8、9日搖滾音樂祭諸羅搖滾」也將在文創園區熱血登場，重磅活動夢幻聯動。

10月接連大型活動，還有白沙屯媽祖來嘉贊境，市府舉辦購物節抽獎活動，接近尾聲，吸引媽祖信徒及各地遊客，嘉市旅館公會理事長李啟光說，國慶連假飯店訂房率超過8成，觀光熱潮可期。