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漫步嘉縣茶園步道 打卡抽獎品

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣長翁章梁（右）、演員蘇晏霈（左）昨天宣傳6條茶園步道設置柴語錄打卡點。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右）、演員蘇晏霈（左）昨天宣傳6條茶園步道設置柴語錄打卡點。記者黃于凡／攝影

嘉義縣山區有廣闊的茶園、111條步道，縣長翁章梁昨天宣傳，在6個茶園步道設置柴語錄打卡點，7日至12月7日拍照打卡分享就能抽限量商品。嘉縣文化觀光局指出，步道有輕鬆好走，也有單程1小時可俯瞰雲嘉平原風光，各年齡層都適合。

文觀局表示，設柴語錄打卡點的包括二尖山步道、二延平步道、頂湖步道、石棹步道群、瑞峰珍愛步道，以及太平雲梯旁的雲之南道步道；二尖山步道是新手首選，單程380公尺，10分鐘內就能秒見山嵐美景，珍愛步道全長240公尺適合親子，全程在茶園漫步。

另，有雲海步道之稱的二延平步道單程約60分鐘，可以把夕陽、雲海一次盡收眼底；石棹步道群全區小徑密布由櫻、霞、雲、霧、茶等5條步道串連，每條都是絕佳打卡點；頂湖步道單程約60分鐘，因地形關係常有霧氣繚繞；雲之南道單程約60分鐘，銜接太平雲梯與孝子路步道，能俯瞰雲嘉平原。

翁章梁昨和演員蘇晏霈一起宣傳，跟柴語錄「假日休閒去爬山，勝過廢在枕頭山」合影。蘇晏霈說，組了登山隊，但一直沒有機會到嘉義爬山，一定會帶朋友到嘉縣找翁章梁爬山；翁章梁打趣回應，那要先跟我的經紀人聯繫，讓現場爆笑。活動詳情可洽嘉縣文觀局官網。

翁章梁 嘉義 太平雲梯

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