改善校園老舊廁所 嘉義市獲中央補助

嘉義市不少學校廁所使用20幾年，為營造師生安全舒適學習環境，市府指出，爭取獲中央補助及編列自籌款共2321萬8000多元，將改善世賢國小、崇文國小等5校、共31間老舊廁所，預計明年陸續完工；有學校期盼，舊廁所能逐年翻新到位。

市府教育處指出，今年主要針對20年以上老舊廁所，補助包括世賢國小改善10間廁所、崇文國小10間、民生國中4間、玉山國中3間、嘉義國中4間，匡列預算後由各校規畫設計中，處理通風不良、異味飄散、光線昏暗或漏水等現象，讓廁所成為校園中的角落亮點。

崇文國小表示，校園東側的據德樓10間廁所，至今20年，列入改善，不過還有西側大樓、游藝館等近20間還需改善；世賢國小表示，這次10間廁所進行整修，希望後續能逐年改善。

玉山國中指出，改善的3間廁所從1996年至今、有27年歷史，學校逐年進行改善，這3間已是最後一批整修；民生國中表示，2002年遷校至今超過20年，當中4間廁所列入這次改善，因學生多沒辦法一次改善，其他分期預計2至3年完成；嘉義國中指出，4間廁所會全面整修。