台南森霸電廠少給回饋金21.5億 綠委要求建立監管機制

民進黨立委陳亭妃今天說，位於台南市山上區的森霸電廠，沒有依照計畫睦鄰回饋提撥回饋金，20年來少給地方回饋金約21.5億元，而經濟部和台電公司無法監管，任由森霸電廠上下其手，請相關單位建立監管機制，盡速補發少給的回饋金。

陳亭妃上午在立法院舉行記者會指出，森霸電廠正在進行擴建工程，引起當地居民反彈，經過她調閱環境影響說明書，森霸電廠沒有提撥回饋金，甚至還篡改環評定稿承諾內容，初估20年來少給地方回饋金約21.5億元。

陳亭妃表示，根據睦鄰回饋計畫，森霸電廠承諾比照台電提撥開發電源基金，挹注地方發展，其中營運期間以售電收入的千分之十，作為每年回饋金額，但是森霸公司僅憑一張公文，把原本營運期間以售電收入的千分之十承諾，改為售電收入經扣除相關費用後淨盈餘之百分之一為回饋金額。

陳亭妃指出，森霸電廠從2004年至今的將近20年，平均營業收入約為120.2億元，而年平均稅後淨利約12.27億元，以原本環評定稿承諾每年回饋金應為「120.2億×1%=約1.2億」，但是森霸電廠逕改為淨盈餘之百分之一，變成「12.27億×1%=約0.1227億」，回饋金平均每年少給1.0773億元，總計20年少給地方回饋金約21.546億元。

陳亭妃表示，森霸電廠是台電公司轉投資的孫公司，還有公股代表長期擔任公司董事長及董事，對於森霸篡改環評定稿、回饋金承諾內容，經濟部和台電公司無法監督，導致睦鄰回饋金無法落實，顯然未能掌握轉投資電廠睦鄰回饋金落實，任由森霸電廠上下其手，嚴重影響當地居民權益。

陳亭妃質疑，到底是誰讓森霸電廠當靠山，完全不依照環評規定辦理，甚至還把回饋計畫拿掉，環境部的環評委員居然視而不見，可以接受環評完全沒有回饋計劃，請問鬼到底在哪裡，可以無視地方的權益到如此地步。

陳亭妃說，經濟部和台電公司應該建立監管機制，督促回饋金是否有落實於睦鄰地方，而森霸電廠在20年的營運期間，少給地方的回饋金約為21.5億元，請盡速補發完整回饋金給地方，保障當地居民權益，別讓回饋睦鄰的美意，遭到有心人士阻擾大打折扣。