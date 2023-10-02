小犬颱風可能大雨讓曾文水庫「隨時滿庫」 南水署嚴陣以待

曾文水庫上游近日雖沒強降雨，因集水區持續進水仍不時「滿庫」，小犬颱風逼近、下午中央氣象署預報可帶來強烈風雨，水庫管理人員如臨大敵，除24小時待命隨時啟動調節放水、防止屆時必須大量洩洪危及下游安全，水庫搶險維修機具人員也全天候待命。

南區水資源分署表示，為確保安全已提前完成各整備及檢查工作，並要求搶險修工程機具和人員隨時待命，維持水庫正常操作。

曾文水庫水位已多次超過「滿水位」 標高230公尺，南水分署也多次立即啟動調節性放水，今天下午四點有效蓄水量5億458萬立方公尺，蓄水率仍維持在99.55%；只要上游集水區下大雨，就又隨時可能滿庫。

中颱小犬來襲，氣象署預估4日到6日風雨最劇，但南部山區也可能強降雨。水利署長賴建信表示，為確保安全，要求各所屬機關做好防汛整備，目前多數水庫普遍接近滿庫，在確保水庫安全前提下，考量後續進入枯水期用水需求，更須審慎操作放水。

南水分署說，轄區內各水庫、攔河堰已完成防汛整備、設施檢查及操作策略，各在建工程也再次巡檢、備妥防汛設施。因應颱風降雨可能帶來濁度升高影響供水，南水分署也已完成各項備援水源的整備，可隨時機動調度調配水量，確保供水穩定。

南水署提醒民眾注意上游水庫放水或洩洪訊息，遠離河床或溪邊，確保人身安全，並做好防颱準備，因應可能帶來的災害。