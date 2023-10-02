1周內全國流感8人亡 雲林縣府呼籲及早施打免費疫苗

公費流感及肺炎鏈球菌疫苗今起開打，雲林縣長張麗善今天在記者會上率先施打，藉以呼籲民眾在流感好發期前趕緊施打；疾管署南區管制中心也以上月底全國光在1周內就有39例重症造成8例死亡，其中9成是A型流感，提醒務必及早接種疫苗並戴口罩勤洗手，降低感染風險。

雲林衛生局長曾春美也指出，雲林9月通報流感人數當中也有2例重症，其中一例40多歲，一例則是高中生，病情嚴重目前兩人都還住院治療，顯見流感威脅不分年齡 ，呼籲大家要及早防範。

雲林縣府今天邀集雲林縣醫師公會理事長丁榮哲、疾管署南區管制中心專門委員蔡遠鵬等人，在虎尾衛生所舉行公費流感及肺炎鏈球菌疫苗開打記者會，縣長張麗善率先接受疫苗施打，她表示，今年流感疫情居高不下，為方便就近接種，與縣內131家醫院診所合作，並在社區設接種站，校園則委託11家醫療院入校為學生免費接種。

蔡遠鵬則以實際數據提醒預防流感的重要，他說，9月下旬全國光在1周內類流感就診就達109054人次且呈上升趨勢，尤其上周新增39例重症，以A流為主且分布各年齡層，其中35例未接種疫苗；新增的8例死亡中也有5例未接種。

蔡遠鵬指出，去年10月口罩禁令解除，到今年9月流感併發重症達741例，當中84%未接種；其中死亡164例也有73%未接種，所以除了及早接種，在流感好發期，戴口罩勤洗手仍不可少。

縣府指出，今年公費流感疫苗分2階段開打，第1階段今起開打對象包括醫事、機構受照顧者及工作人員、65歲以上長者、6個月至入學前幼兒、孕婦及6個月內嬰兒父母、具高風險慢性病、罕見疾病、重大傷病、幼兒園托育機構與防疫人員等；另國中小、高中、五專生將由醫療團隊入校接種。第2階段11月1日起納入50歲以上無高風險慢性病者接種。

肺炎鏈球菌今年也擴大65歲以上長者接種1劑結合型肺炎鏈球菌疫苗，接種期程分3階段，第1階段今天起開放曾接種過PCV13/15且間隔至少1年者可接種PPV23；第2階段自11月27日起開放從未接種過者可接種PCV13；第3階段12月25日起開放曾接種過PPV23且間隔至少1年者可接種PCV13。