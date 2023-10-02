本周試營運！台南善化農會「小巨蛋」變裝 胡麻節正式啟用
台南善化農會「小巨蛋」將變裝，農會租給餐飲業者多年後，日前租約到期收回投入約1千萬元重新裝潢改裝已完成，現有農會農特產中心搬遷至此，本周試營運，將於11月18日胡麻節重新開幕。
「小巨蛋」位於善化農會大樓旁，基地面積120 坪，雖僅是2層樓，但設計為白色圓體建物，搭配大片玻璃帷幕，頗為氣派。
農會總幹事楊耿榮指出，農會「小巨蛋」位處中山路鬧區地點佳，尤其善化這幾年因近南科，商圈快速發展，評估後決定去年租約到期後收回，改由現有農會展售中心進駐。考量農會商品特色及建物動線及照明等改裝，希望提供顧客更舒適購物環境，農業部補助300萬元及農會自籌1千萬元，相關裝潢改造作業進入收尾。本周安排試營運，11月18日胡麻節正式開幕。
他指出，農會現有農特產展售中心位於「小巨蛋」北側，地點不起眼，不易吸引「過路客」。未來搬入小巨蛋後，除建物外觀吸睛，還可結合農會生產相當受歡迎的胡麻油及冰品等系列產品，可望進一步增加產品能見度及拓展商機；除展售善化農特產品及小農生鮮蔬果區，可買到各縣市區農會特色產品，希望成為在地鄉親休憩新據點。
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