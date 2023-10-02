台南黃金海岸南側沙灘退縮 環團促維護

台南市南區知名景點黃金海岸沙灘原本養灘已有成果，近來又明顯退縮，靠近船屋處都快逼近堤防，環保團體憂心危及海岸安全也讓美景失色。南市水利局指出，颱風把沙漂往北側，目前北邊四鯤鯓沙灘外擴，預料東北季風會把北沙吹往南，將持續觀察，有需要會建請中央抽北側沙補南側海灘。

黃金海岸隨著安平漁港南北防波堤、高雄茄萣離岸堤的興建，從二仁溪出海口到喜樹的沙灘產生變化，沙灘明顯往後退縮，其中船屋前及南側的沙灘更退縮到接近堤岸，近年來水利署第六河川局委請成大團隊規畫養灘工程，加上設置離岸堤，沙灘逐漸擴大，前年更把北側的沙抽到南測，部分已恢復往日美景。

但台南社大上月底到黃金海岸淨灘，發現船屋前及南側的沙灘面積明顯縮小，研判是近期杜蘇芮、海葵颱風造成沙灘縮退。

台南社大研究員晁瑞光說，台南4年沒颱風，黃金海岸養灘有成後沒接受颱風考驗，這次杜蘇芮颱風從巴士海峽直撲而來，海浪高達10幾級，七股潟湖外網仔寮汕和北門潟湖被沖出缺口，可見海岸受到的衝擊，因地形及風向關係，黃金海岸部分沙往北漂，造成南側沙灘退縮，但北側接近安平商港的四鯤鯓處沙灘則是向外擴。

市議員林美燕指出，之前市長黃偉哲才去視察四鯤鯓海堤景觀改善工程，自豪黃金海岸養灘有成，若颱風帶來影響船屋前部分沙源被捲走，應評估是否加長離岸堤及其他措施，好好守護黃金海岸沙灘。

水利局長邱忠川說，受颱風影響，南側沙灘的沙往北漂，但到了冬天吹東北季風時，北側的沙則會往南漂，南側沙灘的面積將會擴增，會持續關注黃金海岸沙灘的變化。

邱忠川說，若流失無法回復，會建請水利署把北側部分沙抽回南側，加強離岸堤和養灘，確保海岸安全。