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雲林北港朝天宮董監事改選結果出爐 董事長蔡咏鍀可望連任

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮董事長蔡咏鍀下午距離投票結束前1小時，從南投趕回北港為自己投下一票。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董事長蔡咏鍀下午距離投票結束前1小時，從南投趕回北港為自己投下一票。記者蔡維斌／攝影

雲林北港朝天宮今天投票選舉第11屆新董監事會，將選出19席董事和5席監事，選情激烈，選舉人總投票數5215人，今天下午開票結果，當選名單出爐，多名年輕新人當選，新當選董監事將於本月16日就職並選出新董事長，從這次當選名單來看，現任董事長蔡咏鍀可望獲得連任。

朝天宮組織章程選罷法規定，設籍北港鎮區內15里設籍滿3年，年滿25歲的戶長，以及中央地方各級民意代表、里鄰長、轎班、陣頭、鋪戶代表等具投票權，核計投票人數共5215人。今年董事22人參選，監事8人參選，選出董事19席，監事5席。

今天下午完成開票，董事當選名單如下：蔡連財、傅信豪、林美慧、曾維斌、蔡佳穎、吳炳俊、林恒毅、蔡佩君、蔡東林、蘇健榮、郭茂宇、蘇慧敏、蔡上元、蕭嘉鴻、蕭慧敏、吳東合、紀柏宇、施家綸、蔡咏鍀。

監事當選名單如下：顏志晄、陳金池、呂依靜、蘇金源、吳俊彥。

朝天宮指出，新當選董監事將於本月16日召開第11屆第1次董監事聯席會宣誓就職，同時投選出董事長、監事主席。

據了解，今年選舉結果，監事以陳金池836票獲得最高票。現任董事則有11人獲得連任，有8位新人當選，其中新人蕭嘉鴻以406票獲得最高票，而這些新人多數支持現任董事長蔡咏鍀，因此，現任董事長將可望獲得連任。

北港朝天宮選舉今天下午開票，許多民眾到場觀看開票，第11屆董監事會當選名單出爐。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮選舉今天下午開票，許多民眾到場觀看開票，第11屆董監事會當選名單出爐。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮選舉今天下午開票，第11屆董監事會當選名單出爐。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮選舉今天下午開票，第11屆董監事會當選名單出爐。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董事長蔡咏鍀下午距離投票結束前1小時，從南投趕回北港為自己投下一票，開票結果他可望再獲連任第11屆董事長。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董事長蔡咏鍀下午距離投票結束前1小時，從南投趕回北港為自己投下一票，開票結果他可望再獲連任第11屆董事長。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮選舉今天下午開票，許多民眾到場觀看開票，第11屆董監事會當選名單出爐。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮選舉今天下午開票，許多民眾到場觀看開票，第11屆董監事會當選名單出爐。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮選舉開票結果，當選名單出爐。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮選舉開票結果，當選名單出爐。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 投票 選罷法 雲林

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