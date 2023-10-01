重度肢障獨力扶養2兒家境清苦 寶島行善團為他打造無障礙新家
雲林縣四湖鄉曾先生從小患小兒麻痺，為重度肢體障礙，配偶過世後，獨力扶養2個兒子，家庭清寒為列冊低收戶，住屋條件不佳，一家4口擠在不到5坪的老舊房屋，風雨漏水無力修繕，寶島行善義工團號召義工重建破陋老屋及無障礙衛浴，今天由雲林縣長張麗善親自主持交屋，一家人開心入住新家。
65歲的四湖鄉曾先生，家境清寒，為列冊低收入戶，他從小患小兒麻痺不良於行，在沒有輪椅之前，靠著一張橡膠皮墊襯著，一蹭一蹭在地上行走，他和外配辛苦打零工度日，養育兩名年幼小兒，如今大兒子讀大學，半工半讀幫忙賺錢，小兒子仍就讀職校。
一家清苦卻仍擠在簡陋老窩，不到五坪僅一張床，孩子只在昏暗的小桌寫功課，他沒有輪椅，靠在地面蹭行或由一台小推車代步，但生活苦中有樂，直到七年前曾太太病逝，家境更加陷困，透過發現公益協會平台連結寶島行善義工團，號召各地義工共同籌劃為曾先生重建家屋。
台灣寶島行善團專案負責人黃國峯指出，舊屋拆除重建，花費3周施工，動用約百人次，打造3房2廳1衛浴的21坪新房，因曾先生重度肢障，所以整個房子的設計不同於一般房舍，包括廚房水電開關和門把都降低，走道比較寬敞，尤其衛浴都有扶手，還專為曾先生設計一個馬桶斜坡道，以方便使用。
雲林縣長張麗善今天會同四湖鄉長吳勁葦、社會處長林文志參加交屋儀式，見證幸福一刻，曾先生看到新家煥然一新，明亮通風且裝有空調，衛浴清潔安全，讓他不必在屋簷下水龍頭擦身，可和一般人享受淋浴，感到欣悅，他和兒子不斷道謝各方協助。
張麗善感謝寶島行善義工團號召義工為曾家重建新家，尤其都依曾先生的日常生活起居貼心設計，令人感動。張麗善說，縣府啟動「防餓、防寒雙B計畫」，提供弱勢家庭即時性屋舍修繕、飲食保暖等資源（Better Housing & Better Food），從今年3月普查各鄉鎮市並提供資源，已協助房屋修繕及評估共109戶，提供物資防餓的也有317戶，感謝各行善團給予地方更多資源協助。
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