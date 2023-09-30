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農水路驚變淹水兇手！部落農田都泡水 土庫鎮民身家受威脅心急求援

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林土庫馬光厝山仔腳部落中有1條長約300公尺砌石側溝老舊，排水效能差，縣長張麗善（前右二）到當地召開改善工程說明會並再度現勘。圖／雲林縣政府提供
雲林土庫馬光厝山仔腳部落中有1條長約300公尺砌石側溝老舊，排水效能差，縣長張麗善（前右二）到當地召開改善工程說明會並再度現勘。圖／雲林縣政府提供

雲林土庫馬光厝山仔腳部落中有1條長約300公尺砌石側溝老舊，排水效能差，10多年來逢豪雨必積淹水，居民今吐心聲表示，附近農作物受災損害，鄰近的150戶住家也飽受生命財產威脅，盼能改善，縣府指出已籌措587萬多元於下月中旬進行改善工程。

土庫鎮長陳特凱說，位在西平里的山仔腳部落地勢較低，約有150戶住戶，周邊農作物包括花生、玉米、蒜頭及水稻等，出問題的是馬公厝大排支流農水路，因排水效率不佳，豪雨來襲時，不僅部落積淹水是常態，農田也都泡在水中，民眾苦不堪言。

縣議員張維心等人接獲陳情向縣府反映修繕，縣長張麗善指示水利處現勘，水利處長許宏博表示，近年來經濟發展迅速，加上土地利用型態轉變，因開發密集使地表不透水面積增加，還有氣候變遷及暴雨量增大的影響，以致已有多處破損舊的老舊排水設施無法負荷，經評估後，確有急迫改善必要。

張麗善到當地召開說明會後指出，該案將投入587萬多元進行改善，預計10月中動工、明年3月完工，包括側溝改為U型溝、整修損壞結構及清除雜草等，預期可提升護岸防洪機能、減輕洪災。由於施工空間需預留寬6公尺的「腳路」，位在施工範圍內的農民請配合暫時預留，協助工程順利進行。

民眾陳情雲林土庫馬光厝山仔腳部落1條農水路老舊，排水功能差，縣長張麗善指示水利處現勘並評估改善面向。圖／雲林縣政府提供
民眾陳情雲林土庫馬光厝山仔腳部落1條農水路老舊，排水功能差，縣長張麗善指示水利處現勘並評估改善面向。圖／雲林縣政府提供

馬公 張麗善 豪雨 雲林

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