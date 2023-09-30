雲林5育幼院生拜師學藝...手工果醬「有洋蔥」抱回世界大賽3獎

雲林烘焙師陳韻筠近年為幫助果農解決農產品過剩問題，採購當季水果製作手工果醬「一戰成名」，參加世界柑橘果醬大賽也連年獲獎，今年有5名信義育幼院生向她拜師學藝，其中3人勇奪銀賞、銅賞獎，令人驚喜，雖然有2名遺珠之憾，不過嘗過的人都大讚果醬成品酸甜適中，水準毫不遜色，給足孩子繼續築夢的信心。

陳韻筠熱愛烘焙，多年前與先生楊程超返鄉定居，並在家鄉開了1間烘焙坊，健康取向加上多元化產品，受到許多消費者青睞，幾年前她採購當季水果幫助果農，並自行研發各種果醬風味，不僅大受好評，也先後獲果醬界奧斯卡「世界柑橘果醬大賽」日本場金賞、銀賞獎肯定。

「育幼院生缺爸爸媽媽的愛」陳韻筠夫婦很喜歡孩子，楊程超給小小孩當馬騎，也是青少年的心理諮商良伴，兩人以「超人爸媽」角色關愛著院內數十名院生，每個月還會準備生日蛋糕到育幼院慶祝，7年來已送出超過80份生日蛋糕。

院方為了鼓勵孩子增強自信心，帶了5名院生向陳韻筠拜師學藝，光在寒假期間一周就花上5天密集訓練，課後還加緊練習，陳韻筠驕傲的說，孩子們的果醬全是自己出品，她只從旁指導，得知奪獎的那一刻，全員驚喜萬分，她感動地說「這絕對帶給孩子很大的鼓舞！」

陳韻筠說，5名參賽者中有一對小兄弟當時才剛進入育幼院，從旁了解2人雖不太會寫國字，但學習態度佳，筆記全部用畫的，進步飛快；哥哥發想葡萄柑橘果醬，弟弟則做百香果柑橘果醬，口感分明、香氣十足，最終由弟弟在賽事中獲獎，但不少人嘗過哥哥手藝後，認為也相當有潛力。

縣長張麗善聽聞喜訊感動萬分，日前接見院生也代表孩子們感謝陳韻筠夫婦，引領大家體悟築夢踏實的成就感；獲得全台南區大賽小提琴第1名的院生阿駿也在現場演奏「月亮代表我的心」，氣氛溫馨。