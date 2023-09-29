影／秋節月圓嘉義夜光織影舞浪漫開幕 湖上走秀觀眾驚豔

粉紅風暴秋節月圓夜襲捲嘉義市！2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園盛大開幕，市長黃敏惠率藝人、模特兒及6位在地素人，穿上Daniel Wong（黃偉豪）特別設計全粉色服裝，漫步湖面伸展台走秀，代表向社會力致敬，獻上最溫柔力量，觀眾驚呼連連。

「好美、好浪漫喔！」圓月升起，北香湖絢麗燦爛五光十色裝置藝術燈亮起，大批民眾入園，感受粉紅風暴，下午4點粉紅市場登場，60多攤美食小吃伴手禮，吸引買氣。

市府與國際華裔設計師Daniel Wong團隊合作，全展區大玩粉紅色，打造地表最浪漫的「芭比粉」月亮，全台首創湖上結合光影藝術F shion Show，北香湖華麗化身「湖上時裝秀」走秀舞台，黃敏惠走秀架式十足，贏得熱烈掌聲。

開幕以「溫柔的力量」為主題，全台首創湖面結合光影藝術「光影時裝大秀」，除藝人小豬黃沐妍、模特兒Diana倪菈、蘇熙喆，還邀請嘉基醫師張恩承、護理師許修有、警官耿辰音、陳學穠、市府同仁楊張建南、育人國小校長楊家豪等，擔任素人走秀模特兒。

入園必看光影藝術：10公尺巨型火箭和「芭比粉」月亮造型「月光交響曲」；「翩翩起舞」作品，運用幾何圖形蝴蝶穿梭其中；「鏡花水月」以懷舊「靈芝草人」角色發想，與神秘月光相映童趣。「交織」由一條條粉色編繩穿梭佈設，透過燈光投射。「星空寄情」一道道粉色光線照往天際。「永恆的愛」像信封輪廓粉紅裝置，營造充滿愛、充滿想念空間，展區最後，勇敢把愛傳遞給最親愛那個人。

光織影舞今起至10月10日止，共12天，每晚6點至10點（粉紅主題市集下午4點）。會場設3個出入口，採單一動線管制，展期天天有粉紅主題市集與表演活動，包括最夯人氣淇淋品牌蜷尾家、日本生吐司名店SAKImoto Bakery等，獨家限定粉紅商品。