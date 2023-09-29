快訊

打壞中秋好心情…買好市多2千元頂級牛肉 民眾拆開傻眼：太倒胃口了

亞運體操／見證歷史！丁華恬平衡木銅牌 史上首面女子體操獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

108位工藝師上菜！滿漢全席作品獻媽祖 再現北港百年歷史記憶

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為表達對媽祖的崇高信仰，第10屆笨港五湖四海宴匯集108位全國工藝師優秀作品，透過滿漢全席的辦桌方式開幕。記者陳雅玲／攝影
為表達對媽祖的崇高信仰，第10屆笨港五湖四海宴匯集108位全國工藝師優秀作品，透過滿漢全席的辦桌方式開幕。記者陳雅玲／攝影

為表達對媽祖的崇高信仰，第10屆笨港五湖四海宴匯集108位全國工藝師優秀作品，透過滿漢全席的辦桌方式開幕，展示木雕、紙雕、鑿花、習藝、粧佛等各種工藝作品，即日起至10月1日在北港鎮南陽國小活動中心展出。

五湖四海宴的發想源自北港朝天宮媽祖過爐擺設拜神的108道菜，工藝師為傳達對媽祖最崇高的虔誠敬仰，10年前開始透過展現傳統工藝技藝，以辦桌的形式，將最好的工藝宴席呈現給媽祖，完整再現北港百年藝鎮的歷史記憶。

雲林縣長張麗善表示，五湖四海宴連續10年由雲林縣傳統工藝文創產業發展協會主辦，讓108位工藝師精彩作品跟民眾分享，雲林做為宗教大縣，透過宗教廟宇跟廟前文化衍生工藝師作品傳承，雲林縣與有榮焉，這些工藝作品，包括木雕、紙雕、鑿花、習藝、粧佛，全都齊聚一堂，不只是對於宗教信仰虔誠表述，也傳承重要傳統工藝文化。

台灣工藝聯盟總會總會長陳啟村，五湖四海宴連續舉辦10年相當不容易，可說是全國工藝師重要展覽場域，很高興工藝師可以在這麼好的環境展示成品，互相彼此看到不同作品樣貌呈現，加強工藝發展，是值得讚嘆的活動。

雲林縣傳統工藝文創產業發展協會理事長陳明洲表示，今年共集結全國108位優秀工藝師精彩作品，包含木雕、粧佛、交趾陶、錫藝、剪黏、神偶、紙雕、彩繪、藝閣…等，除精彩的工藝作品展現外，還有多場 DIY 製作體驗， 內容豐富有趣，民眾可把握中秋連假觀賞，欣賞各工藝老師的拿手絕活，一飽眼福。

為表達對媽祖的崇高信仰，第10屆笨港五湖四海宴匯集108位全國工藝師優秀作品，透過滿漢全席的辦桌方式開幕。記者陳雅玲／攝影
為表達對媽祖的崇高信仰，第10屆笨港五湖四海宴匯集108位全國工藝師優秀作品，透過滿漢全席的辦桌方式開幕。記者陳雅玲／攝影
為表達對媽祖的崇高信仰，第10屆笨港五湖四海宴匯集108位全國工藝師優秀作品，透過滿漢全席的辦桌方式開幕。記者陳雅玲／攝影
為表達對媽祖的崇高信仰，第10屆笨港五湖四海宴匯集108位全國工藝師優秀作品，透過滿漢全席的辦桌方式開幕。記者陳雅玲／攝影

雲林 北港朝天宮 媽祖 張麗善 中秋

延伸閱讀

拱天宮「慈暉映沙墩」今登場 罕見4位總統參選人同框

中秋節嘉義新港奉天宮契子女回娘家 最老、最小差105歲

北港朝天宮媽祖首次抵通霄遶境 參加白沙屯160年廟慶

國台辦曝湄洲媽祖11月來台巡安 陸委會表納悶：沒申請

相關新聞

中秋節台南湧入遊客 安平海潮慶典、交流道周邊易壅塞

中秋3天連假今天開始，台南預期將湧現大量遊客，安平遊憩碼頭限期舉辦「ONE PIECE 海潮慶典」活動， 將帶動另一股觀...

108位工藝師上菜 滿漢全席作品獻媽祖

為表達對媽祖的崇高信仰，第10屆笨港五湖四海宴匯集108位全國工藝師優秀作品，透過滿漢全席的辦桌方式開幕，展示木雕、紙雕...

台南試辦機車不強制兩段式左轉熱議 黃偉哲貼文曝進度

台南市道安會報日前通過決定取消試辦強制機車兩段式左轉，預計採漸進式開放，引起熱烈討論，多位民代也在議會質詢關切，市長黃偉...

中秋連假 台南新化圓環車輛通行線大洗牌

台南市新化警分局今天公告，提醒到新化旅遊民眾注意「新化圓環交通變革及路況」。原本機車行駛至新化圓環禁止直行，僅能繞圓環外...

登革熱延燒 網傳薄荷油、白花油加咖啡渣可驅蚊 南市衛生局建議這樣做

登革熱疫情持續延燒，台南市確診病例已經突破萬人，家戶動員孳清，加上秋節連假南北人流大移動，民眾也提高警覺，趕緊啟動防蚊滅...

睽違10年雲林再度啟動區段徵收 斗六人文公園周邊可望成為副都心

雲林縣政府繼10年前推動斗六社口區段徵收開發案，成功帶動周邊地區發展，日前再經內政部審核通過斗六人文公園區段徵收案，將於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦