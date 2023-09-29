108位工藝師上菜！滿漢全席作品獻媽祖 再現北港百年歷史記憶

為表達對媽祖的崇高信仰，第10屆笨港五湖四海宴匯集108位全國工藝師優秀作品，透過滿漢全席的辦桌方式開幕，展示木雕、紙雕、鑿花、習藝、粧佛等各種工藝作品，即日起至10月1日在北港鎮南陽國小活動中心展出。

五湖四海宴的發想源自北港朝天宮媽祖過爐擺設拜神的108道菜，工藝師為傳達對媽祖最崇高的虔誠敬仰，10年前開始透過展現傳統工藝技藝，以辦桌的形式，將最好的工藝宴席呈現給媽祖，完整再現北港百年藝鎮的歷史記憶。

雲林縣長張麗善表示，五湖四海宴連續10年由雲林縣傳統工藝文創產業發展協會主辦，讓108位工藝師精彩作品跟民眾分享，雲林做為宗教大縣，透過宗教廟宇跟廟前文化衍生工藝師作品傳承，雲林縣與有榮焉，這些工藝作品，包括木雕、紙雕、鑿花、習藝、粧佛，全都齊聚一堂，不只是對於宗教信仰虔誠表述，也傳承重要傳統工藝文化。

台灣工藝聯盟總會總會長陳啟村，五湖四海宴連續舉辦10年相當不容易，可說是全國工藝師重要展覽場域，很高興工藝師可以在這麼好的環境展示成品，互相彼此看到不同作品樣貌呈現，加強工藝發展，是值得讚嘆的活動。

雲林縣傳統工藝文創產業發展協會理事長陳明洲表示，今年共集結全國108位優秀工藝師精彩作品，包含木雕、粧佛、交趾陶、錫藝、剪黏、神偶、紙雕、彩繪、藝閣…等，除精彩的工藝作品展現外，還有多場 DIY 製作體驗， 內容豐富有趣，民眾可把握中秋連假觀賞，欣賞各工藝老師的拿手絕活，一飽眼福。