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登革熱延燒 網傳薄荷油、白花油加咖啡渣可驅蚊 南市衛生局建議這樣做

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
登革熱疫情延燒，網友建議咖啡渣加入薄荷油、白花油可驅蚊，專家學者說家中可擺放電蚊香、捕蚊燈除蚊。記者莊曜聰／翻攝
登革熱疫情延燒，網友建議咖啡渣加入薄荷油、白花油可驅蚊，專家學者說家中可擺放電蚊香、捕蚊燈除蚊。記者莊曜聰／翻攝

登革熱疫情持續延燒，台南市確診病例已經突破萬人，家戶動員孳清，加上秋節連假南北人流大移動，民眾也提高警覺，趕緊啟動防蚊滅蚊大作戰，在網路社群也引發討論，各種「偏方」、「撇步」都出爐，有網友還廢物利用，指出咖啡渣加上白花油、薄荷油可以驅蚊，或者加入水中擦地擦桌椅、洗門窗等，南市衛生局對此強調，民眾最好還是使用「具藥品許可證的防蚊液」。

近日有網友在網路社群《Dcard》PO文，講述近期登革熱疫情在南部爆發，向其他網友求助有沒有好方法可以趕蚊子，因為點蚊香味道實在太難聞，有網友就出主意，表示像是薄荷油、天竺葵油、白花油等，這些天然氣味蚊子都不喜歡，可以加一點在水裡，用來擦拭家具等，應該會有效果，而且萬一真的被叮，至少還能塗抹止癢，也有網友說像是香茅、柑橘類噴霧或是樟腦丸，或許也有防蚊效果。

南市衛生局表示，民眾應優先選擇有衛生福利部核准字號的「具藥品許可證之防蚊液」，這類產品效果較為持久，正常使用也不會有毒性，而坊間含有香茅精油、檸檬胺精油的產品，因具揮發性需要經常補充，另外就是防蚊效果並未經過認證；專家學者則建議，可將含DEET（diethyltoluamide）成分的防蚊液噴在衣物上，效果可持續3到4小時，除了殺蟲劑、蚊香外，在家中也可使用捕蚊燈、電蚊香以達到驅蚊功效。

南市衛生局呼籲，現在登革熱疫情嚴峻，民眾應加強自身防蚊措施，適時使用政府許可的防蚊藥劑、穿著淺色長袖衣褲等，並徹底消除孳生源，包括檢視家戶內外環境，確實做到「巡、倒、清、刷」，以防堵疫情傳播；若發生發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，要馬上就醫，並告知相關旅遊史。

登革熱疫情延燒，民眾在網路社群詢問有無驅蚊撇步，網友建議可放薄荷油、白花油到水裡擦拭家具，南市衛生局則建議使用「具藥品許可證的防蚊液」。記者莊曜聰／翻攝
登革熱疫情延燒，民眾在網路社群詢問有無驅蚊撇步，網友建議可放薄荷油、白花油到水裡擦拭家具，南市衛生局則建議使用「具藥品許可證的防蚊液」。記者莊曜聰／翻攝

防蚊 衛生局 登革熱

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