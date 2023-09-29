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雲林北港公園多損壞 縣長允修繕

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣副議長蔡咏鍀昨會同縣長張麗善（右三）巡視北港公園，為表達設施損壞亟待修復，在體適能區突然臥倒做起伏地挺身，全場驚訝。記者蔡維斌／攝影
雲林縣副議長蔡咏鍀昨會同縣長張麗善（右三）巡視北港公園，為表達設施損壞亟待修復，在體適能區突然臥倒做起伏地挺身，全場驚訝。記者蔡維斌／攝影

雲林最古老的北港百年運動公園2020年改造為親子公園，但周邊的運動社團駐點和涼亭、廁所受損急待改善，雲林縣長張麗善昨天勘察周邊設施損壞情形，決定以2千多萬元進行改善，隨行會勘的副議長蔡咏鍀為讓縣長了解設施改善的迫切，還當場在體適能運動區做起伏地挺身，驚訝全場。

張麗善表示，北港運動公園老樹參天，是休閒運動的好環境，每天運動的人很多，2021年向營建署爭取第1期7千多萬元完成景觀大變身，原運動場完成親子共融遊戲場與環境美化工程，獲國家建設卓越獎，因公所反映周邊設施損壞，因此將再進行二期改善工程。

北港鎮長蕭美文表示，公園木造涼亭年久失修，蟲蛀損壞，廁所也老舊破損，隔間配置均不符需求，無障礙及親子廁所也不符規定，石桌座椅斷裂裸露，步道路面不平，期待縣府補助改善，建構舒適安全運動空間。

副議長蔡咏鍀在會勘體適能運動區時，因部分木造設施已腐朽鬆動，突然當場做起伏地挺身，他說，不是展現體力，而是要表達設施的危險，期待縣府早日動工修復。

縣府城鄉處長林長造表示，改善工程經費約2100萬元，預計整修2座涼亭及1棟公廁、休憩座椅等，目前進行規畫，近期發包預計明年中完工。

運動 廁所 親子 張麗善

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