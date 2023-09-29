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八掌溪暴雨成災 拚10月開工治水

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
水利署第五河川分署將疏濬八掌溪5處瓶頸河段，24.7萬立方公尺疏濬土方擬放置台糖農地。記者黃于凡／攝影
水利署第五河川分署將疏濬八掌溪5處瓶頸河段，24.7萬立方公尺疏濬土方擬放置台糖農地。記者黃于凡／攝影

八掌溪疏濬因土方流標、無處放置等因素，疏濬量不如預期，9月10日暴雨侵襲嘉義縣，八掌溪及支流赤蘭溪暴漲溢堤，洪水沖毀沿岸農作物，還帶走2條生命。立委蔡易餘昨邀水利署會勘後研議疏濬24.7萬立方公尺，將水上產業園區旁台糖農地填高整地，盼在10月汛期後開工。

立委蔡易餘說，八掌溪土方去化面臨難題，研擬將疏濬土方放置台糖農地，目前在台一線旁、鄰近八掌溪找到一塊低窪農地，但台糖公司與青農有租約在先，將邀集各方協調盼將該地變成疏濬土方去化場，希望10月汛期後啟動清淤工程。

蔡易餘提議，以2階段處理疏濬土方問題，第1階段先向青農溝通取得土地，由第五河川協助整地、負擔違約金，將鄰近台一線的低窪農地填高，日後還能避免淹水造成農損。

蔡易餘說，第2階段若整地後還有多餘土方需暫置在台糖農地，再依規定向台糖承租需要的土地。

水利署副署長黃宏莆說，若公部門與公部門對接，可啟動專案負擔土方運輸費用，希望就近將疏濬土方用於填高整地，農地解約違約金還需研議。

台糖公司副總經理黃進良說，同意蔡易餘提出2階段方案，但需邀集各方與青農討論，取得青農同意後才能開始作業。

台糖公司擔心以疏濬土方整地後，土壤未必適合種植原來的甘蔗作物。蔡易餘承諾請農改場專家研究。

第五河川分署表示，目前規畫八掌溪5處瓶頸河段疏濬，工程費加運輸費共需3854萬元，整治區域包括八掌溪橋上下游河道束縮處、八掌2號橋下游河道蜿蜒處、八掌溪與頭前溪匯流口、八掌溪與赤蘭溪匯流口及上游段等。

蔡易餘 農地 青農 水利署 農改場

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