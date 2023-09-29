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台南小巨蛋有譜 運動藝文休閒園區 落腳東區
台南市「小巨蛋」有譜！為配合中央促參2.0政策推動，台南市以促參修法後新法來建構具指標性的複合式公共建設「台南市運動藝文休閒園區」，落腳於東區南台南副都心，腹地達9.8公頃，將以促參BOT方式興建「全市型、複合式型」公共建設，滿足市民多元公共建設需求。
台南市「孵蛋」多年，原本規畫在東區台南副都心設置小巨蛋 ，但過程遭遇困難而取消，最後以高鐵特定區大台南會展中心暫取代小巨蛋的功能，雖有舉辦演唱會但主要以商展為主，市民仍期待在市區「孵蛋」。
市府財政稅務局表示，市長黃偉哲積極向行政院爭取並獲支持，以修法後促參相關法規，賦予民間開發經營彈性及強化行政部門作業效率，台南市運動藝文休閒園區BOT案，計畫開發打造1萬席以上、具國際體育賽事規模的大型室內體育館，可兼作演唱會、頒獎典禮等大型多功能活動場地。
此外，基地鄰近台南文化中心、巴克禮紀念公園，與奇美博物館、十鼓文創園區也不遠，可望串聯形成文化藝術軸帶。
預計也將規畫2000席多元藝文展演場地，提供市民不同的文化視聽饗宴空間，同時也將引入相關生活休閒服務設施，如購物商場、休閒娛樂、親子遊憩等項目，提供市民更多元豐富的生活休閒場域。
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