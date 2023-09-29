台南二空新村公宅上梁 擬後年完工

台南仁德二空新村A區公宅去年3月開工，興建地上11層、地下3層，每層規畫8戶，含1至3房型，共有75戶，昨舉行上梁典禮。都發局表示，二空A區公宅預計2025年完工後，就可以供市民申請租用入住，年輕市民說超期待能趕緊完工，能夠早日承租進住，省下房租開銷。

二空A區公宅基地座落在仁和國小旁，周邊鄰近校區、奇美博物館、台南都會公園等等，緊鄰台一線交通方便，民眾關心公宅申請條件及租金。

都發局指出，未來公宅將分為一般、特別戶，分別占60%、40%，租金及住戶資格等相關草案將在年底公布，初步規畫家戶年所得除以12個月，再依全家人口分配，得出每人每月最低生活費，最低生活費2倍以下者，即為特別戶，3.5倍以下者為一般戶，但因最低生活費標準每年都會變動，還待社會局公告才能推估共有多少戶符合標準。

都發局長徐中強說，租金部分會委託估價師根據該地的市場租金價格詢價，得出平均市場租金，一般戶將以8折出租、特別戶為64折。一般戶承租年限3年，特別戶6年，皆得延長承租一次。而二空A區公宅及精二社宅工程超前，最快能夠在明年底讓民眾申請，有望2025年第二季公告抽籤名單並且入住。

徐中強還說，目前台南全市有70多萬戶，其中有三分之一為需要租屋住戶，目前全市興建中及規畫中的台南公宅可提供約8138戶，更有700多戶的土地還在協商等等，希望年底前能多覓新處建社宅，將社宅戶數規畫突破萬戶。

8年級的小資族說，現在房租愈來愈高，如自己與伴侶同居，光是每月房租就要超過2萬，就要花若公宅能更便宜承租，對於他們而言相對友善。更有在地青年說，如果屋況好，交通又便利，會願意試試申請承租。