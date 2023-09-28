雲林這棟新圖書館首場「客展」 邀4位名人講座時間出爐

雲林縣崙背、二崙、西螺等鄉鎮是台灣詔安客分布最密集地區，每年到中秋時刻，客庄為慶祝傳統文化，熱鬧非凡；為注入地方創生量能，客委會客家文化發展中心今起在崙背新圖書館策畫「𠊎來講客事~揭開您所不知道的神秘客」等靜態展，展出客家獅、陶藝、米蘿裝置藝術等精選客家元素，至10月底前，每周開放5天免費參觀，周六則舉辦職人動態講座，全程免費。

客家文化發展中心主任何金樑說，以雲林縣的詔安客家文化來說，不僅有獨具特色的開嘴獅，還有結合陶藝的作品、布袋戲大師廖昭堂融入客語的經典布袋戲作，今年還獲國家「客家貢獻獎」肯定，顯示客家文化資產的珍貴性。

此次特展在斥資4600萬元所打造的崙背新圖書館展出，面積達403坪，崙背鄉長李泓儀說，全新基地首要展覽以地方創生成果結合青年農民、詔安客家文化展出，希望傳揚農業精神及文化意義。

靜態部分，包括「職人圖書館」楊永雄獅頭展、李明松陶藝展、李建男與崇賢寺大米蘿裝置藝術展及崙背職人海報展，及「𠊎來講客事」互動式特展，另還有酪農產業再升級創生計畫展示；動態部分，10月7、14、21、28日分別有漫畫家顏惟萱、陶藝家李明松、文史工作者楊永雄及林品睿的職人講座，其中前3場包含DIY體驗、限額20人，最終場則限額50人，均可洽崙背圖書館粉絲專頁免費報名。

崙背新圖書館雖然甫落成啟用，但其內部硬體設備尚未完全到位，立委劉建國今天出席時指出，已規畫向中央爭取3000萬元補足電腦、冷氣等設備，會盡速完善使用空間。