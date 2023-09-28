快訊

亞運圍棋／連斬世界前3 許皓鋐奪歷史性奪下金牌純度超高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶救雲林北辰國小舊宿舍群 地方倡議活化再利用、文資局點頭

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
列屬歷史建築的北辰國小宿舍群，老舊不堪，岌岌可危，地方倡議加速修復活化。記者蔡維斌／攝影
列屬歷史建築的北辰國小宿舍群，老舊不堪，岌岌可危，地方倡議加速修復活化。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北辰國小宿舍群建於1941年（昭和16年），建築風格及相關空間配置是依日治時期標準官舍風格建造，別具歷史價值，2020年列為歷史建築，共6棟建築是北港僅存的公學校宿舍群，其中校長宿舍年久失修，庭院林木依舊，地方倡議修建活化，立委蘇治芬邀文資局長陳濟民會勘後，決定先整理周圍環境減緩建築物損壞速度，再提修復利用計畫。

北港鎮北辰國小宿舍群約有8棟日式建築，目前尚有兩棟仍在使用，其餘閒置20餘年屋舍嚴重破損，成為環境衛生死角，地方倡議活化再利用，其中占地最大的校長宿舍，建築主構完整，但近年經多次颱風侵襲，日顯脆弱，有坍塌之虞。

北港鎮公所今年7月會同雲林縣府文觀處會勘，限於經費困難，最近先行對宿舍屋瓦補強並用鐵管支撐樑柱應急，以免發生坍塌，北辰國小退休老師黃文斌及文史工作者吳登興等人指出，宿舍群一年一年損壞速度很快，如今部分結構已開始損壞，若不及早修復，一旦傾倒，歷史的維護更加困難。

黃文斌等人指出，北辰國小建校已百餘年，日治時代名為「宮前公學校」當年推動日台共學而改名「台南州宮前國民學校」，1946年台灣光復稱為「台南縣北港鎮第二國民學校」，1950年才改為現名，宿舍群建於1941年（昭和16年）見證了北港教育體制的歷史沿革深具意義。

立委蘇治芬昨天下午會同文化部文資局長陳濟民會勘，成大教授蔡侑華及多位文史人士也到場關切，北辰國小也派員說明舊宿舍現況，縣議員蔡岳儒等人也到場表達地方活化古建築的意見。

蔡岳儒說，該宿舍群不僅是北港地區現存較完整的日式建築群，磚木混構搭配綠蔭庭院，展現優美的建築風格與特色，宿舍區緊鄰北港運動公園，因公園已改成親子公園，常有家長帶孩子遊園，加上靠近圖書館，未來宿舍群如能開發成兒童館和藝文館，甚至簡易型的親子餐廳，與親子公園、圖書館建構成北港的兒童親子園區，更符合宿舍群的活化目標。

由於宿舍目前依舊垃圾枯草雜陳，髒亂不堪，對於修復活化宿舍群，北辰國小也樂見其成，經一番討論，蘇治芬表示，將先整理周圍環境減緩建築物受損速度，同時請地方提出修復活化計畫，由中央協助盡速修復，將來讓孩子在歷史空間中閱讀休閒、聽故事，活化北港歷史。

北辰國小宿舍群內部柱已受損，雲林縣府進行應急工程以鐵管支撐。記者蔡維斌／攝影
北辰國小宿舍群內部柱已受損，雲林縣府進行應急工程以鐵管支撐。記者蔡維斌／攝影
隱身在樹林中的北辰國小宿舍群，宛如荒山野屋，地方倡議修復活化。記者蔡維斌／攝影
隱身在樹林中的北辰國小宿舍群，宛如荒山野屋，地方倡議修復活化。記者蔡維斌／攝影
文化部文資局長陳濟民（左二）會勘北港北辰國小宿舍群並同意修建活化。記者蔡維斌／翻攝
文化部文資局長陳濟民（左二）會勘北港北辰國小宿舍群並同意修建活化。記者蔡維斌／翻攝
列屬歷史建築的北辰國小宿舍群，老舊不堪，岌岌可危，地方倡議加速修復活化。記者蔡維斌／攝影
列屬歷史建築的北辰國小宿舍群，老舊不堪，岌岌可危，地方倡議加速修復活化。記者蔡維斌／攝影
文化部文資局長陳濟民（左四）會勘北港北辰國小宿舍群並同意修建活化。記者蔡維斌／翻攝
文化部文資局長陳濟民（左四）會勘北港北辰國小宿舍群並同意修建活化。記者蔡維斌／翻攝

宿舍 日式建築 北港

延伸閱讀

北港公園設施老舊破損 他當場做伏地挺身籲縣府早日修復

賴清德雲林輔選　指「蘇治芬」來自民主家庭對台民主改革貢獻大

賴清德雲林拜廟祈福　國民黨籍議長現身迎接一起上香引關注

雲林陸配中風無法歸化台灣 獲海基會幫忙今獲定居證

相關新聞

搶救雲林北辰國小舊宿舍群 地方倡議活化再利用、文資局點頭

雲林縣北辰國小宿舍群建於1941年（昭和16年），建築風格及相關空間配置是依日治時期標準官舍風格建造，別具歷史價值，20...

10個月男嬰感染腸病毒死亡 雲林幼稚園推廣正確洗手

雲林縣截至今天，已有1名10個月大男嬰因感染腸病毒重症死亡，由於目前全國正處腸病毒流行期，縣長張麗善今天到幼稚園推廣正確...

國際咖啡日 嘉義山區精品咖啡業者齊聚展黃金生產軸

呼應國際咖啡組織定案10月1日國際咖啡日，嘉縣府今天在中埔鄉一品咖啡莊園辦「啡嚐嘉義精品咖啡風味尋豆日」，嘉義山區阿里山...

南科上下班塞爆！善化溪埔中路拓寬及新闢道路紓解車流

南部科學園區台南園區持續發展，從業人數日增，外溢效應明顯，反映在交通上特別明顯，上下班尖峰時刻周邊道路壅塞，其中善化溪埔...

八掌溪疏濬土方成燙手山芋 研擬用於台糖農地填高整地

八掌溪疏濬因土方流標、無處放置等因素，疏濬量不如預期，9月10日暴雨侵襲嘉義縣，八掌溪及支流赤蘭溪暴漲溢堤，洪水沖毀沿岸...

中秋節台南路邊停車暫停收費 56處路外停車場除外

為方便民眾中秋團圓，提供友善停車服務，台南市路邊停車（含智慧停車柱格位）9月29日中秋節當日暫停收費1日。同時，交通局南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦