搶救雲林北辰國小舊宿舍群 地方倡議活化再利用、文資局點頭

雲林縣北辰國小宿舍群建於1941年（昭和16年），建築風格及相關空間配置是依日治時期標準官舍風格建造，別具歷史價值，2020年列為歷史建築，共6棟建築是北港僅存的公學校宿舍群，其中校長宿舍年久失修，庭院林木依舊，地方倡議修建活化，立委蘇治芬邀文資局長陳濟民會勘後，決定先整理周圍環境減緩建築物損壞速度，再提修復利用計畫。

北港鎮北辰國小宿舍群約有8棟日式建築，目前尚有兩棟仍在使用，其餘閒置20餘年屋舍嚴重破損，成為環境衛生死角，地方倡議活化再利用，其中占地最大的校長宿舍，建築主構完整，但近年經多次颱風侵襲，日顯脆弱，有坍塌之虞。

北港鎮公所今年7月會同雲林縣府文觀處會勘，限於經費困難，最近先行對宿舍屋瓦補強並用鐵管支撐樑柱應急，以免發生坍塌，北辰國小退休老師黃文斌及文史工作者吳登興等人指出，宿舍群一年一年損壞速度很快，如今部分結構已開始損壞，若不及早修復，一旦傾倒，歷史的維護更加困難。

黃文斌等人指出，北辰國小建校已百餘年，日治時代名為「宮前公學校」當年推動日台共學而改名「台南州宮前國民學校」，1946年台灣光復稱為「台南縣北港鎮第二國民學校」，1950年才改為現名，宿舍群建於1941年（昭和16年）見證了北港教育體制的歷史沿革深具意義。

立委蘇治芬昨天下午會同文化部文資局長陳濟民會勘，成大教授蔡侑華及多位文史人士也到場關切，北辰國小也派員說明舊宿舍現況，縣議員蔡岳儒等人也到場表達地方活化古建築的意見。

蔡岳儒說，該宿舍群不僅是北港地區現存較完整的日式建築群，磚木混構搭配綠蔭庭院，展現優美的建築風格與特色，宿舍區緊鄰北港運動公園，因公園已改成親子公園，常有家長帶孩子遊園，加上靠近圖書館，未來宿舍群如能開發成兒童館和藝文館，甚至簡易型的親子餐廳，與親子公園、圖書館建構成北港的兒童親子園區，更符合宿舍群的活化目標。