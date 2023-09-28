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瘋狂藍月萬聖趴 嘉義旅遊熱點「佐登妮絲城堡」明登場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義大埔美佐登妮絲城堡，明天起至11月5日舉辦「瘋狂藍月萬聖趴」，10月28、29日2天擴大辦「萬人踩街萬聖節嘉年華」圖／佐登妮絲城堡提供
嘉義大埔美佐登妮絲城堡，明天起至11月5日舉辦「瘋狂藍月萬聖趴」，10月28、29日2天擴大辦「萬人踩街萬聖節嘉年華」圖／佐登妮絲城堡提供

嘉義大埔美知名旅遊熱點「佐登妮絲城堡」為提供遊客雙十國慶及年度搞怪盛事，能有更多全新體驗，今年城堡全面華麗升級，以城堡遭邪惡女巫入侵驅趕為主軸，明天起至11月5日舉辦「瘋狂藍月萬聖趴」，10月28、29日2天更擴大舉辦「萬人踩街萬聖節嘉年華」

佐登妮絲城堡表示，以城堡超人氣佐美喵大玩創意「妝」神弄鬼，將穹頂大廳占為己有，明天起定時周一、周五、周六、周日辦「佐美喵萬聖舞會派對」，再加碼雙十連假10月9、10日2場次，要大家快來和佐美喵一同「妝」神弄鬼，拯救城堡。

10月28、29日城堡園區將擴大舉辦「萬聖節嘉年華」，由「妝」神弄鬼的佐美喵和各種奇裝異服的妖魔鬼怪領銜「萬人踩街萬聖節嘉年華」遊行及特別演出，包含打卡人氣賽、南瓜蠟燭DIY活動、討糖遊戲Trick-or-treat等。

佐登妮絲城堡指出，活動期間，12歲以下兒童具裝扮入園，即可獲得限量「萬聖南瓜提籃」一枚，送完為止；另外，10月31日萬聖節當日，具萬聖元素裝扮入園者，即享100元優惠價，邀大家盛「妝」打扮，一起加入萬人踩街的萬聖節嘉年華系列活動。

明天起的「瘋狂藍月萬聖趴」，有讓少女心大噴發的一秒走進超夢幻粉紅裝置藝術的童話世界，除有超大型的月亮花藝裝置，還有超多可愛的粉紅兔兔群，占領著幸福鐘塔旁的幸福大草原，整座城堡一步都能感受到濃濃的萬聖節氣氛。

佐登妮絲城堡推出多重優惠，其中10月1日起開放星光全票晚間7點入園，優惠價150元；每月1日是佐登妮絲城堡的「城堡嘉義日」，憑身分證明設籍嘉義，即享100元優惠價入園。詳細活動資訊請上佐登妮絲城堡粉專。

嘉義大埔美佐登妮絲城堡，明天起至11月5日舉辦「瘋狂藍月萬聖趴」，10月28、29日2天擴大辦「萬人踩街萬聖節嘉年華」圖／佐登妮絲城堡提供
嘉義大埔美佐登妮絲城堡，明天起至11月5日舉辦「瘋狂藍月萬聖趴」，10月28、29日2天擴大辦「萬人踩街萬聖節嘉年華」圖／佐登妮絲城堡提供
嘉義大埔美佐登妮絲城堡，明天起至11月5日舉辦「瘋狂藍月萬聖趴」，10月28、29日2天擴大辦「萬人踩街萬聖節嘉年華」圖／佐登妮絲城堡提供
嘉義大埔美佐登妮絲城堡，明天起至11月5日舉辦「瘋狂藍月萬聖趴」，10月28、29日2天擴大辦「萬人踩街萬聖節嘉年華」圖／佐登妮絲城堡提供

佐登妮絲

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