台南交通重大變革！ 取消機車兩段式左轉試辦路段曝光

台南市道安會報通過取消機車兩段式左轉，交通局長王銘德上午在議會回覆議員林依婷質詢時表示，並非全面取消，而是擇定兩條路段試辦推動，但同時會保留路口兩段式左轉待轉區，讓用路人多1個選擇，試辦時程將在10月上路，並公布試辦路段；初步了解是在舊城區。

王銘德表示，目前盤點優先從交通量大的原市區及永康區，數量不少有幾十條路，但分布很零散，有的很短只有3、5百公尺，可能是路形的關係寬度才縮減，但試辦會以整個路段為考量，已挑選兩條在做最後的定案，試辦就要各種道路情境都要考量，有實體分隔島無實體分隔島的，有號誌化及無號誌化標線的路口、有無左轉專用道的路口等。

林依婷提醒，取消內線禁行機車尤其是長輩會有疑慮是不是會造成危險，以後拆牌後待轉區還會在嗎？王銘德說還會保留，因有些駕駛會保持在外側，順勢進入待轉區是比較安全。

林依婷指出，民眾認為試辦只有二條路段太少，希望未來在總盤點路段挑選具實驗性的，在半年或3個月可看出事故率及行車速率塞車度可以改善等，試辦要大量回傳數據才有意義，應擬定短中長的目標。

王銘德說會先試辦6個月，但每個月都會持續觀察，如果車流行進很穩定會著手研議下一階段開放的目標；目前全國各都都逐步朝向一快一混車道禁行機車的取消，台南市是比較謹慎，交通部也研究機車至少在外側有兩車道的行進空間才不會有行車空間不足問題。