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嘉義市祭孔大典黃敏惠送智慧糕、筆 孔子聖像有新舊傳承故事
嘉義市各界紀念大成至聖先師2573周年誕辰釋奠典禮，上午在嘉義公園孔廟循古禮舉行，祭孔儀式市長黃敏惠擔任正獻官，典禮結束，市長送智慧糕、智慧筆，祈願智慧增長、學業進步，學生民眾排隊領取；孔子聖像來自鎮南聖神宮，象徵新舊孔廟延續傳承。
議長陳姿妏、副市長林瑞彥、民政處長林家緯、教育處長郭添財、北興國中校長張仁澤、孔子第76代嫡傳子孫孔令蘭擔任分獻官，警察局長陳炯旭擔任糾儀官，各機關學校代表、地方仕紳等擔任陪祭官，儀式莊嚴隆重。
祭孔典禮在鐘鳴鼓聲下揭開序幕，佾生依序進場，再由禮生行啟扉、啟幃、迎神儀式，引贊導引正獻官及分獻官等進入大殿，向孔廟孔子及諸先聖先賢行上香禮、奠帛爵初獻禮，恭讀祝文、行亞獻禮及終獻禮，佾生循古禮、遵禮制，以六佾舞祝壽，典禮在正獻官飲福受胙後，禮生撤饌、送神，接著由司祝者捧祝文與帛恭送燎所火化，掩幃、闔扉、撤班後禮成。
祀禮供品以大羹等古式祭品，並以麵製牛、羊、豬等祭拜。典禮佾生由北興國中學生擔任，禮生由東吳高職學生擔任，樂生嘉義國中學生擔任，嘉市童軍會總幹事李宗亮帶童軍團及社區童軍團63人協助維持秩序、分裝祀禮。黃敏惠說，嘉市每年教師節循古禮舉辦祭孔儀式，表彰孔子有教無類、因材施教典範，培養學生尊孔敬師精神。
被稱「舊孔廟」鎮南聖神宮，94年起每年教師節祭孔大典前舉辦迎神祭孔活動，今年第19年，昨天下午依循往例舉行迎孔儀式，黃敏惠擔任主祭官，在廟方董事長林金城、嘉市多所國小校長陪同下行上香、獻花、獻果、獻壽桃與壽麵等祭儀，讀祝文後，行三跪九叩禮，恭請孔子聖像上轎，起駕徒步近2公里遶市區，最後抵達嘉義公園孔廟安位。
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