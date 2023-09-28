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台南大東、大東東夜市 申設都卡關
台南平實營區的大益貨櫃商店街涉違法經營夜市而閉幕，近期以大益夜市取得集合攤販設置許可，業者正積極招商，力拚10月1日正式開幕；另，市府前天首度審議大東夜市和大東東夜市的設置申請，認為缺專用停車格、文件未齊全等，雙雙退件，更指出近期若照常營業屬違規，會不定期稽查。
大益夜市位在南紡購物中心斜對面，土地使用區分為商業區，面積約1萬6444多平方公尺，雖軍方所屬但尚無具體開發計畫，短期以公開標租方式，目前畫設513格攤位，最多可容納850格。
大益夜市經營業者說，營業日為每周四、六、日，夜市交通便利，除了自設停車位，還有南紡停車場及周邊停車位，估計有百攤以上，開幕當天擬推出拍照打卡就可獲100元面額消費券，
大東夜市與分裂出來的大東東夜市前天下午首次審查，市府市場處表示，委員認為花園、武聖夜市都有專屬停車位，大東夜市雖與附近停車場業者簽約，但尚未看到畫分消費者專用的停車格；大東東夜市因送審的攤商名冊、垃圾清運合作廠商等文件未齊全，待補上。
市場處表示，將以書面提供修正建議給大東及大東東業者，讓他們改善後送回，趕緊排審，而若近期持續營業勸導無效，不排除斷水斷電。
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