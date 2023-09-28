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嘉義縣中埔穀倉創生 獲中央補助近3千萬
嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部的舊穀倉部分活化後轉型農創園區，販售農特產、星巴克進駐已成網紅景點，縣府昨天指出，提出「穀韻新能」計畫獲中央補助、民間投資共3700萬，持續打造穀倉成阿里山公路亮點。附近居民認為，遊客多造成當地堵塞，變成交通瓶頸；縣府表示，研擬其他疏導方案。
中埔農會總幹事李甯潔說，穀倉園區內共16個倉庫，已運作6個，尚未開發的倉庫將整理改善提供當地青農、地方文創業者及社區團體等空間場域使用，尤其過去存放不同種子的八角樓種子倉，有放射出口的特殊設計，台灣僅剩4個，是活化重點。
李甯潔也說，未來促進農產行銷品牌建立、食農教育，並串聯當地青農、文創業者及社區團體等。
縣府綜合規劃處長郭凱迪指出，中埔鄉農會金蘭分部穀倉從鄉長李碧雲擔任農會總幹事就推動保存、活化，縣府今年2月邀國家發展委員會訪視，中埔農會後續提出「穀韻新能－穀倉農業創新能量進化計畫」，昨獲行政院地方創生會議核定補助2960萬元，加上民間投資740萬元，令人振奮。
至於車多造成交通瓶頸，中埔公所有闢新路疏導，縣府綜規處表示，會找交通部公路局研擬其他的交通創生方案。
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