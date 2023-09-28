聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣中埔穀倉創生 獲中央補助近3千萬

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
中埔鄉農會金蘭分部舊穀倉轉型農創園區，八角樓種子倉將是活化的重點。圖／嘉縣府綜規處提供
中埔鄉農會金蘭分部舊穀倉轉型農創園區，八角樓種子倉將是活化的重點。圖／嘉縣府綜規處提供

嘉義縣中埔農會金蘭分部的舊穀倉部分活化後轉型農創園區，販售農特產、星巴克進駐已成網紅景點，縣府昨天指出，提出「穀韻新能」計畫獲中央補助、民間投資共3700萬，持續打造穀倉成阿里山公路亮點。附近居民認為，遊客多造成當地堵塞，變成交通瓶頸；縣府表示，研擬其他疏導方案。

中埔農會總幹事李甯潔說，穀倉園區內共16個倉庫，已運作6個，尚未開發的倉庫將整理改善提供當地青農、地方文創業者及社區團體等空間場域使用，尤其過去存放不同種子的八角樓種子倉，有放射出口的特殊設計，台灣僅剩4個，是活化重點。

李甯潔也說，未來促進農產行銷品牌建立、食農教育，並串聯當地青農、文創業者及社區團體等。

縣府綜合規劃處長郭凱迪指出，中埔鄉農會金蘭分部穀倉從鄉長李碧雲擔任農會總幹事就推動保存、活化，縣府今年2月邀國家發展委員會訪視，中埔農會後續提出「穀韻新能－穀倉農業創新能量進化計畫」，昨獲行政院地方創生會議核定補助2960萬元，加上民間投資740萬元，令人振奮。

至於車多造成交通瓶頸，中埔公所有闢新路疏導，縣府綜規處表示，會找交通部公路局研擬其他的交通創生方案。

農會 中埔 青農

延伸閱讀

嘉義熱門中埔穀倉園區 地方創生活化獲中央補助2960萬

法式高檔食材白玉蝸牛 平價小吃香腸也能吃得到

LINE數位創生計畫首部曲揭幕 攜手嘉義市政府打造永續桃城

嘉義豪雨災情慘重 行政院允諾開協調會助災後重建

相關新聞

憂登革熱近萬例求緩辦中秋烤肉活動卻被回「10/12再回覆」 南市府：系統造成誤解

本土登革熱疫情持續延燒，全台病例已經破萬，台南市至昨日已累積9872例，中央補助近1.5億元防治；本報接獲民眾投訴，登革...

雲林校園子宮頸癌疫苗 男生也能打

秋冬季節好發流感與肺炎，嘉義市衛生局備妥10萬劑4價流感疫苗，昨天宣布與83家醫療院所合作，並委託大型醫院設接種站100...

登革熱「重災區」仍辦烤肉 台南市民質疑

台南本土登革熱確診截至昨天累計1萬196例，本報接獲民眾投訴，疫情未趨緩，部分區里、社區發展協會仍於中秋節晚間要在蚊蟲易...

嘉義縣中埔穀倉創生 獲中央補助近3千萬

嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部的舊穀倉部分活化後轉型農創園區，販售農特產、星巴克進駐已成網紅景點，縣府昨天指出，提出「穀韻新能...

烏山頭考古遺址審查 六甲外環道停工惹怨

為改善南科周邊交通，台南市政府爭取台南生活圈六甲西側外環南段道路開闢工程，總長2.48公里、經費6.36億元，第1期去年...

台南大東、大東東夜市 申設都卡關

台南平實營區的大益貨櫃商店街涉違法經營夜市而閉幕，近期以大益夜市取得集合攤販設置許可，業者正積極招商，力拚10月1日正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦