雲林西螺大橋中秋連假封橋3天 觀光小火車復駛載客到彰化

雲林縣西螺大橋是西部南來北往的重要交通樞紐，西螺鎮公所將在9月30日起中秋連假舉辦為期3天的觀光文化節慶賀通車70周年，包括睽違3年的觀光小火車復駛且首度開通載客至北岸的彰化溪州，溪州鄉公所也舉辦市集迎賓，重頭戲中秋夜則有戴愛玲等知名歌手登台歡唱。

西螺大橋為迎接一年一度的觀光文化節，26日上午9點起封橋至10月2日晚上12點；周邊的大橋路、建興路、雲24防汛道路則從29日上午9點起封閉至10月1日晚上12點，提醒民眾改道行駛。

西螺鎮長廖秋萍說，西螺大橋近年雖轉型成觀光大橋，但其交通歷史的重要性仍不可抹滅，今年歡慶西螺大橋通車70周年，擴大舉辦觀光文化節，重現最受親子歡迎的小火車，從西螺端行駛至對岸溪州端，2端同步推出精彩活動。

廖秋萍說，西螺鎮在中秋節當晚有燈光音樂秀及星光之夜音樂會，邀請知名小男孩樂團、臭屁嬰仔、金志遙、屁孩RYAN、王ADEN輪番高唱，鐵肺歌后戴愛玲壓軸登場；30日親子之夜有氣球秀、故事劇場，10月1日藝文之夜有舞蹈團、太鼓團等表演。

此次活動設計全齡化，除有精彩晚會、藝術聯展，還有農特產市集、踩街嘉年華、慢活健行、美食料理DIY、攝影比賽、著色比賽、寵物嘉年華等多達20種多元活動。