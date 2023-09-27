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雲林西螺大橋中秋連假封橋3天 觀光小火車復駛載客到彰化

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣西螺大橋為迎接一年一度觀光文化節，從9月26日上午9點起封橋至10月2日晚上12點，活動期間觀光小火車將在橋上行駛，載客至北岸彰化溪州。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺大橋為迎接一年一度觀光文化節，從9月26日上午9點起封橋至10月2日晚上12點，活動期間觀光小火車將在橋上行駛，載客至北岸彰化溪州。記者陳苡葳／攝影

雲林縣西螺大橋是西部南來北往的重要交通樞紐，西螺鎮公所將在9月30日起中秋連假舉辦為期3天的觀光文化節慶賀通車70周年，包括睽違3年的觀光小火車復駛且首度開通載客至北岸的彰化溪州，溪州鄉公所也舉辦市集迎賓，重頭戲中秋夜則有戴愛玲等知名歌手登台歡唱。

西螺大橋為迎接一年一度的觀光文化節，26日上午9點起封橋至10月2日晚上12點；周邊的大橋路、建興路、雲24防汛道路則從29日上午9點起封閉至10月1日晚上12點，提醒民眾改道行駛。

西螺鎮長廖秋萍說，西螺大橋近年雖轉型成觀光大橋，但其交通歷史的重要性仍不可抹滅，今年歡慶西螺大橋通車70周年，擴大舉辦觀光文化節，重現最受親子歡迎的小火車，從西螺端行駛至對岸溪州端，2端同步推出精彩活動。

廖秋萍說，西螺鎮在中秋節當晚有燈光音樂秀及星光之夜音樂會，邀請知名小男孩樂團、臭屁嬰仔、金志遙、屁孩RYAN、王ADEN輪番高唱，鐵肺歌后戴愛玲壓軸登場；30日親子之夜有氣球秀、故事劇場，10月1日藝文之夜有舞蹈團、太鼓團等表演。

此次活動設計全齡化，除有精彩晚會、藝術聯展，還有農特產市集、踩街嘉年華、慢活健行、美食料理DIY、攝影比賽、著色比賽、寵物嘉年華等多達20種多元活動。

為便利遊客到來，活動期間上午9點半至下午5點加開「西螺好行」觀光巴士接駁，行車路線除經西螺大橋橋頭、東市場2處主場域，也串連埤頭繪本公園、福鹿公園、佛美神仙故事館、瑞春醬油觀光工廠等知名景點，相關資訊可在「2023西螺大橋觀光文化節-柒零橋一橋」粉絲專頁查詢。

雲林縣西螺大橋為迎接一年一度觀光文化節，從9月26日上午9點起封橋至10月2日晚上12點。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺大橋為迎接一年一度觀光文化節，從9月26日上午9點起封橋至10月2日晚上12點。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺大橋通車70年，西螺鎮公所9月30日起中秋連假將舉辦為期3天的觀光文化節慶賀。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺大橋通車70年，西螺鎮公所9月30日起中秋連假將舉辦為期3天的觀光文化節慶賀。記者陳苡葳／攝影

西螺大橋 中秋節

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