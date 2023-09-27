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濁水溪熱門景點是這片「芒草原」 相映雲林西螺大橋浪漫氛圍零死角
濁水溪「芒草原」隨風搖曳，相映西螺大橋，景致極其舒壓，近日成為最熱門觀光勝地；然而這些美景其實是揚塵防制所祭出的長效型綠覆蓋成效，令人驚艷，水利署第4河川分署說，秋節連假將迎來首波東北季風，這些永續地景除發揮功能，工作小組今天也趕工布署因應措施，避免揚塵影響空氣品質超標成災。
每年10月至隔年4月是空氣汙染較嚴重季節，雲林縣濁水溪沿岸受東北季風影響飽受揚塵之苦，雖改善率已達9成，不過今年在第4河川分署於颱風季過後監測到裸露地浮現，所幸河川水位充足，加上鋪設稻草蓆、田耕植草等，有效抑制揚塵。
今年中秋節連假恰巧進入空汙嚴重季節，4河分署發現，受杜蘇芮、卡努、蘇拉及海葵等颱風帶來的超大雨量影響，濁水溪中的沙洲面積與位置出現變化，加上水位降低，裸露地面積達239公頃，間接影響應變布署。
據統計，去年裸露地面積約268公頃，今年減約29公頃左右，第4河川分署長李友平分析，目前河川水位雖在緩降，不過水源充足，水位比去年來得高，因此裸露地情況才未如往年。
第4河川分署表示，今年濁水溪抑制揚塵作為包括已施設長約17.38公里、面積廣達86.9公頃的防洪林帶，也在522公頃的沙洲上植草，因下半年降雨量多、水位豐沛，也鋪設50公頃稻草蓆覆蓋，降低裸露面積，強化抑制效果。
中央氣象署預報，中秋連假將迎來首波東北季風，濁水溪沙洲目前裸露地呈現濕潤狀態，李友平表示，為防止揚塵再起，加上東北季風過後將進入濁水溪枯水期，揚塵工作小組今天持續在河道內趕工執行各項防制措施，並隨時觀測河道內河川水位及裸露灘地變化，把握濕潤沙洲條件布設植生綠覆；縣府環保局同步啟動聯防機制，包括在沿岸灑水、街道洗街等因應措施。
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