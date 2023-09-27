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南市府投入經費 官田水雉生態教育園區下月整修

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南官田水雉生態教育園區辦公廳舍年久失修，南市府投入550萬經費進行改建，預計分兩期施作，最快明年5月有新貌。記者莊曜聰／攝影
台南官田水雉生態教育園區辦公廳舍年久失修，南市府投入550萬經費進行改建，預計分兩期施作，最快明年5月有新貌。記者莊曜聰／攝影

台南官田水雉生態教育園區已有近24年歷史，經多年公私合力，南市水雉數量從原先不到50隻，到今年夏季調查整體族群已有1659隻，而園區占地15公頃，工作人員除了營造水雉棲地外，還得維持生態平衡，移除外來物種及負責水鳥救傷等任務，多年來靠著民間募款及企業捐輸維持園區運作，辦公廳舍近年來因年久失修，南市府將投入550萬經費分兩期整修，預計10月動工，明年5月就有新貌。

推動水雉復育超過20年，除了園區內棲地營造外，園區外種植菱角的農民也開始採行自然農法，友善環境讓水雉能安心「成家立業」，族群數量逐年穩定成長，但受到天候及缺工因素影響，造成園區水質改變、菱角田種植面積下滑等狀況，今年夏季水雉繁殖調查雖然仍是37隻的正成長，但也是幾年來首度新增量未達百位數，園區主任李文珍對此表示，自然環境改變的確是警訊。

以園區為例，近年來的缺水情形，就使得土壤因為水分涵養不足出現變化，長期缺乏磷等元素，使得種植的菱角有零星炭疽病情形，目前已與農改場合作進行土質改善；另外包括外來種亞洲錦蛙、斑腿樹蛙、非洲大蝸牛等的入侵，也會破壞園區內物種及生態平衡，工作人員都得花時間移除，但人力有限，相當辛苦。

園區也是野生動物中繼站，之前就曾收容水雉、彩鷸等幼鳥，近期還發現一級保育類的柴棺龜，經過短期照顧後，今天也交給農業局人員帶回。

此外，園區內硬體設備因長時間使用也出現老舊損壞情形，南市府首度編列經費，將進行廳舍環境改建工程，預計10月發包施作，分兩期進行，期間將封閉第一賞鳥亭及部分空間，人員移至原視聽教室辦公，李文珍說，園區的營隊活動及年度鳥調等都不受影響，會照常舉行。

近年受到天候影響，園區土壤產生變化，近期與農改場合作，正在改善土質。記者莊曜聰／攝影
近年受到天候影響，園區土壤產生變化，近期與農改場合作，正在改善土質。記者莊曜聰／攝影
水雉園區除了營造友善棲地，也是野生動物中繼站，近期就收容一隻一級保育類的柴棺龜。記者莊曜聰／攝影
水雉園區除了營造友善棲地，也是野生動物中繼站，近期就收容一隻一級保育類的柴棺龜。記者莊曜聰／攝影

水雉 賞鳥 樹蛙 台南 農改場 自然農法

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