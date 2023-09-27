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台南登革熱「空戰」 全面動員高空作業車巡檢天溝孳清
台南市昨天新增本土登革熱408例，創下這波疫情單日最高紀錄，累積9872例；台南市本土性登革熱疫情延燒，市府動員加強區里孳清，但不少屋頂溝槽因巡檢投藥不易而成漏網之魚；為防範社區登革熱孳清死角，並讓市民安心迎接中秋佳節的到來，市政府全面動員高空作業車，加強進行天溝孳清作業。
民政局表示，除調配各公所轄內18輛、工務局3輛等高空作業車，並主動媒合台灣電力公司支援5輛高空作業車，本周起持續動員高空作業車執行天溝巡查作業計19車次，每車次單日約可巡檢40至60戶，約計至10月5日止將可巡檢1000戶以上；針對高風險里別的天溝、高處積水點進行全面性巡查，清除天溝淤積物並實施預防性投藥，全面落實鄰里孳清作業。
市長黃偉哲表示，感謝台電全力支援，基層公所除自創天溝棒加強巡視住家天溝等孳清死角，市府也主動出動高空作業車處理高處天溝的防治作業，積極找出潛在低窪積水地點，強化住家周邊環境清潔，共同配合市府防疫措施，攜手齊心讓南市登革熱疫情成功翻轉。
民政局長姜淋煌指出，目前疫情尚稱嚴峻，時值中秋佳節將近，提醒市民朋友於團圓聚餐時應做好自我防護，防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，呼籲所有市民朋友落實「巡、倒、清、刷」，徹底掃除室內外孳生源，共同守護家園與自身的健康安全。
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