機車取消二段式左轉及內側禁行 南市道安會報通過試辦

台南市長黃偉哲昨天主持9月份道安會報，根據交通部公布交通事故統計，台南市30日交通事故死亡人數相較去年同期減少10人(下降5.6%)，肯定道安團隊的努力，另針對提供機慢車用路人合理安全行駛空間，提案通過擇定路段試辦逐步推廣。

交通局表示，針對機車行駛外側車道常面臨到公車靠站、汽車進出路邊停車格等干擾造成用路安全議題，由於單向兩車道路段取消內側禁行機車將涉及路口開放直接左轉的問題，需綜合考量道路幾何條件、民眾駕駛習慣及事故型態等，經交通局審慎研議並收集專家學者、相關單位和關心機車安全議題的公民團體意見後，

在本次道安會報提案通過將以擇定路段試辦方式逐步推動，且將同時保留路口兩段式左轉待轉區以延續民眾已習慣的左轉行為，並輔以加強標誌標線設施與安全行駛行為宣導等配套措施，另於試辦期間將密切監控各路段車流狀況，並滾動檢討調整各項作法。

交通局呼籲市民朋友，年底將進入交通事故高峰期，由於入秋後日照逐漸縮短，早晨黃昏外出天色較為昏暗，特別提醒汽機車駕駛人務必提高警覺、遵循速限規定駕駛並禮讓行人，行人步行時也應依照標誌、標線、號誌指示行走，通過路口行人秒數不夠時請勿強行通過，等下次綠燈再通過，並多關心家中長輩外出行走安全，為長輩準備隨身安全反光或照明配備。

交通局長王銘德指出，依據交通部道安資訊平台最新統計112年1至7月本市30日交通事故死亡人數168人，相較111年同期減少10人(下降5.6%)，常見的機車事故減少13人下降10.5%、高齡事故減少7人下降9.9%，皆有達到中央訂定年度下降5%的目標。

根據大數據分析近3年歷史事故資料，每年9至12月交通事故皆有上升趨勢，南市道安團隊已推動各項事故預防工作，執法面啟動「禮、帽大執法」專案、工程面推動「百大路口安全行動」、教育宣導面持續辦理多元交通安全宣導活動，傳遞交通安全觀念和道安意識。

交通局指出，交通部近期針對行人事故頻率高，與傷亡人數較多之路口排序，共盤點出直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處，合計1000處最優先亟需改善路口，南市共盤點出26處，將與本市原先推動的「百大路口安全行動」一併改善，並積極向中央申請經費。