雲林鐵路高架化中央又退件 張麗善無奈

雲林斗六市區鐵路立體化規畫總長6.5公里，可行性評估案前天交通部複審再以效益不彰等理由退件，初、複審來回已12次，縣長張麗善昨質疑「中央有點故意」，找理由延宕，目前規畫已是經費支出最少且傷害最小。縣府工務處表示，將和委託廠商進一步討論合宜方案，趕在1個月內報請修正續審。

縣府工務處指出，執行可行性評估的廠商規畫，接近斗六車站時鐵路彎道的曲率半徑為730公尺，如今中央審查委員卻要求達1000公尺，相對須拆除周邊50多戶房屋、經費要增支30多億元。

工務處也指出，審查委員還認為經分析未來效益、土地增值、未來開發收入等的益本比太低，希望縣府再說明清楚，但初審時就已考量台鐵營運成本後獲同意才提報複審，令人氣餒，此部分會透過都市計畫變更回本。

張麗善說，上次修正報告書送審在6月底，前天又被退讓人無法理解，討論的內容感到繞回原點，若中央認為投資100多億元高架雲林鐵路會效益不彰，但火車並非只有雲林人搭乘，縣府表達對國家政策的支持、獲議會同意提高自籌款到30億元，希望國人不會因此覺得是雲林配合得不好。