台南北門疑挖到集鹽管 自救會要土資場撤案

有業者在台南北門區錦湖里申請設置土石方資源堆置處理場，農民認為附近農地早年埋設有改良鹽分用途的集鹽管，憂心恐遭汙染，昨天現場調派挖土機開挖，在1公尺多深處挖到疑似集鹽管，自救會要求市府兌現「挖到農業設施就撤銷土資場許可」承諾，撤銷業者申請案。市府回應，將再請專業評估認定。

立委陳椒華等人昨由自救會成員30多人陪同開挖，陳椒華說，希望市府兌現承諾；自救會會長郭添貴、總幹事郭建良也說，約5、60年前省政府埋設集鹽管改良土質預估逾百公頃農地受惠，因此才有現在的洋香瓜田，否則早就不利耕作闢為魚塭，拜託市府體恤農民處境，還給農地永續利用空間。

南市工務局說，前年工務局也前往開挖，得知土資場地下有直徑30公分塑膠管，業者去年5月17日自主停工迄今，已規畫自救會、業者共同協商有開挖共識後，辦理第2次開挖，以確定土資場地下是否有鹽分改良管。