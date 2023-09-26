國產雜糧躍上主廚私房食譜 碰出食農新食代

農糧署為提升國產雜糧運用及附加價值，提高雜糧消費需求，指導台灣谷物產業發展協會今天下午在嘉義市鈺通大飯店舉辦「2023國產雜糧食農餐桌活動」，現場推出9道特色料理，囊括全台各地新鮮國產雜糧，透過台式烹飪方法，讓雜糧躍上星級飯店主廚私房食譜。農糧署副署長蘇茂祥說，透過主廚好手藝，將國產雜糧融入在菜餚裡，讓國產雜糧運用度更高、更廣，加速推廣國產雜糧，提升需求。

農糧署副署長蘇茂祥說，推廣雜糧作物，要有需求作為動力，透過這次與星級飯店合作，主廚推出9道料理，讓大眾認識國產雜糧不但新鮮、非基改、安全且養生。主廚好手藝，將國產雜糧融入在菜餚裡，讓國產雜糧運用度更高、更廣，加速推廣國產雜糧，提升需求。

台灣穀物產業發展協會理事長賴喜美說，談到穀物雜糧很多人印象是膳食纖維很多、養生，但不好吃，小朋友都不大喜歡吃，如何推廣國產優質穀物雜糧就是項挑戰。在一次偶然機會與主廚談到如何將雜糧入菜的想法，進而向農糧署提計畫促成這次活動，借由這次活動讓大家了解優質的國產雜糧是可以入菜且是老少咸宜。希望未來國產雜糧農民願意種、業者願意用、消費者願意買，才能將國產雜糧推銷出去。

鈺通飯店行政主廚王建智以美味視覺兼具的台式烹飪手法，將國產雜糧巧妙地融入各式菜餚，開發出9道特色料理「紅藜玉米燴大蝦」、「青仁黑豆燉肉」、「高粱老菜脯蒸鮮魚」、「南瓜栗子燒雞」、「多穀雜糧米糕搭麻香松阪豬」、「摩洛哥風味甜薯帶皮羊肉」、「花園蒸時蔬」、「風味四神湯」、「桂圓紅豆紫米湯圓」。料理囊括全台各地新鮮國產雜糧，有台中大雅的薏仁、小麥和糙薏仁，台南的青仁黑豆、米豆、黃豆和西港胡麻，台東的紅黎和小米、彰化二林蕎麥、南投草屯紅薏仁、雲林水林地瓜、屏東萬丹紅豆、花蓮紫米，一直到金門高粱米等等優質食材。