雲林萬有紙廠集地引進高汙染工業？全民共識變更地目再開發

雲林縣原北港萬有紙廠15公頃甲種工業用地開始標售，引起地方反彈，立委蘇治芬邀集中央、地方及地主台灣金聯公司座談，民眾出席踴躍，對於甲工用地變更為乙工均有共識，但土地已開始招標，都計審查恐緩不濟急，台灣永續聯盟要求暫緩標售未獲正面回應引起不滿，經一番討論認為變更地目勢在必行，決定中央協助地方加速變更，未來設廠程序也將嚴格把關。

曾是國內最大單一抄紙廠的北港萬有紙廠25年前倒閉，由台灣金聯公司接手經多年整地拆廠，15公頃的甲種工業用地本月12日公開標售，預計可容納50家廠商進駐，因甲工用地可供高汙染工業使用，消息傳出引起反彈，鄰近住戶恐慌，北港鎮公所和雲林縣府也將把土地變更為低汙染工業的乙工用地。

由於土地已開始標售，變更地目恐已緩不濟急，未來可能衍生更多問題，尤其廠房相鄰社區居民更是人心惶惶，立委蘇治芬今天邀請內政部國土管理署、雲林縣府及台灣金聯討論變更乙工用地問題並研擬對策，座談由縣議員蔡岳儒主持。

蘇治芬說，變更乙工是全民與政府的共識，只是眼下土地已開始標售，才著手辦理都市計畫變更恐緩不濟急，將來得標廠商被從甲工地變更為乙工地所衍生的問題，以及高汙染工業進駐又該如何因應，期待透過官民產3方討論共商對策，以創造低汙工業帶動就業的雙贏。

國土署說明都計3級審查制與個案案查制的流程與區分。台灣金聯總經理郭文進說明接手萬有紙廠斥資數千萬元拆除整地的艱辛過程，強調未來引進工業帶來上千個就業機會，對北港發展幫助大，至於甲工變更乙工該公司也樂觀其成。

郭文進說，土地預定10月17日開標，已有部分廠商來看地，公司都會事先告知該土地將來會變成乙工用地，整個招標底價也都公開，15公頃預計標售33.8億元。

台灣永續聯盟常務監事廖世冠則要求暫緩招標，以免後患無窮，但未獲台灣金聯正面回應，至於都計審查來不及，高汙染工業進駐怎麼辦？雲林縣府城鄉處科長周太郎及環保局表示，萬有倒閉當年剛好錯過3年1次的都市計畫通盤檢討，所以目前請公所加速完成通盤檢討，即便來不及，將來高汙染工業進駐也須經環評，因太靠近社區，環評想通過有一定難度，縣府會嚴格把關。

部分拆廠未獲得賠償的受災戶也到場訴求，蘇治芬結論指出，引進工業大家不反對但須低汙染，為加速變更程序將請中央以專案協助地方，至於拆除賠償問題則請議員蔡岳儒擇期再開協調會。

台灣永續聯盟對台金聯未與地方溝通就急於售地作法極表不滿，聯盟理事長陳建志事後發表聲明指出，台灣金聯非但未處理先前拆除煙囪造成民宅龜裂的賠償，且對聯盟今天所提反對高污染產業進駐也未予回應，令人遺憾。