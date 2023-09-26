台灣客家發源地是這裡！14位「隱客」訴說生命故事

2023世界客家博覽會正在桃園舉行，其中台灣館台南展區是重要亮點之一。台南雖沒有顯著客家聚落，卻是台灣客家人的發源地之一，客委會調查，有13萬客家人混融於府城中，數量名列全台第10。這次展覽也搜集14位隱藏在府城的客家人故事，盼藉由他們的生命歷程，傳承珍貴文化遺產。

台南是台灣最早的國際城市，當荷蘭帶領台灣接軌世界進入國際貿易體系，另⼀批客家⼈也隨著鄭成功渡海來台開墾為據點，讓台南成為台灣客家⼈的發源地。「熱蘭遮城日記」記載，1636年時，客家人曾擔任荷蘭人與原住民的翻譯，是目前文獻中最早的客家蹤跡；1721年，楠西區「鹿陶洋江家聚落」來台祖江如南渡海來台，更成為台灣最大單姓客家聚落。

因時間推移、社會變⾰，當地客家族群為安身立命隱蔽身分，直到近年才因客家⽂化復興運動，興起在地的客家意識。這次展覽搜集14位隱藏在府城的客家人故事，這14位隱「客」，有農民、消防員、理髮師、清潔隊員、早餐店老闆、醫生、教師、詩人、建築師、區長、咖啡師、高中生、國小生，也有溫泉業者。

其中一位劉姓老師提到自己是道地白河客家人，在四縣腔、海陸腔夾雜的環境下長大，笑稱自己「四海腔」帶著閩南語口音，時常督促自己不要忘本，要以客語對話，他在2016年回到故鄉，成為文化保存推廣者，希望為白河客家的移民史盡分心力。

另一位江姓清潔隊員出身楠西區「鹿陶洋江家聚落」，他說過去祖先為求生存而隱蔽客家身分，直至近年，透過學術的資源盤點、老屋調研、溯源，才重啟埋藏已久的祕密，家族不僅樂意接受身分回歸，凝聚力更勝以往，一同推廣保護及傳承這份珍貴的文化遺產。