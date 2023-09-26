雲林TPASS通勤月票方案未過關 將力拚10月中旬複審

交通部公路總局昨天審查審查嘉義縣市、澎湖、雲林TPASS通勤月票方案，雲林縣因未納入跨縣市公路客運未過關，縣府表示，會將跨縣市公路客運納入重新規畫，十月中旬前送審，力拚明年一月上路。

雲林縣規畫通勤月票199元方案昨初審未過，縣府工務處長汪令堯表示，委員建議重新評估未納入雲林縣定期票方案的公路客運路線及台灣好行路線，滿足境內外各通勤人次需求，加入控管私人運具策略，例如公共自行車前30分鐘補助10元提升到免費，以及提升酒後代駕服務，並加強轉運政策的說明。

汪令堯表示，委員建議把跨縣市的客運也納入通盤檢討，包括嘉義、台中等縣市，如果要跨縣市的話，費用要如何分攤還要跟鄰近縣市討論，另外公共自行車補助提高，也會增加縣府自負負擔，票價成本結構會增加，會盡快重新評估、修正月票方案，力拚十月中旬複審能夠過關。

雲林縣長張麗善表示，縣府原本想說先從雲林縣境內規畫，未來再延伸規畫鄰近縣市，針對評審委員提出的意見，她也認同交通套票本來就不能將通勤範圍侷限在雲林，會要求工務處盡快重新規畫。