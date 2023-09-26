打造大嘉義生活圈 399月票拚年底上路

嘉義縣、市政府聯手提案399元「大嘉義生活圈」通勤月票方案獲交通部公路局審查通過，納入包括縣市的台鐵區間車、公車、YouBike等，將展開建置各項軟硬體，盼年底上路。縣長翁章梁、市長黃敏惠都說，盡力落實交通平權，讓縣民及市民能雨露均霑，共享行的正義。

嘉縣府表示，原提出399月票方案有包括行經嘉市的市區客運及公路客運，7月審查時，委員仍認為缺乏整合縣市生活圈，便積極與市府合作提案。

嘉市府指出，近1年來持續與臨近縣市共同規畫生活圈通勤月票方案，終於促成共同合作提案。

縣、市政府指出，合作方案包含台鐵的大林站到南靖站共6站，公路客運58條路線，縣市的市區客運及幸福巴士、小黃40條路線，台南市區客運12條路線，總計110條公共運輸路線。

另還有嘉市的公共自行車，服務從嘉義縣市擴展到雲林及台南。

翁章梁說，已核定嘉縣共享單車經費1億多元，預計明年初招標發包，設置地點待與廠商討論，未來也會納入月票，且設點成效出來後再繼續擴充。

黃敏惠表示，嘉市持電子票證搭市區電動公車、幸福巴士享有免費優惠、騎YouBike 2.0前30分鐘享10元補助，持續優惠到12月31日止。